Derde plaats voor Racing Team Nederland in seizoensafsluiter WEC

De race op het Bahrain International Circuit vormde de afsluiting van het FIA World Endurance Championship 2019-2020. De wereldtitel ging naar Mike Conway, Jose Maria Lopez en Kamui Kobayashi die hun #7 Toyota TS050 Hybrid overtuigend naar de eerste plaats reden, plichtmatig gevolgd door de tweede LMP1-inschrijving: de #8 Toyota van Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima en Brendon Hartley. Het was de laatste race voor de LMP1’s, vanaf volgend seizoen wordt die prototype-klasse vervangen door de nieuwe Hypercars.

Conway, Lopez en Kobayashi waren de race vanaf pole gestart en hadden van meet af aan baat bij de succeshandicap waarmee de #8 zusterauto moest rijden. De zege kwam dan ook geen moment in gevaar en dus kon de #7 Toyota na acht uur racen met een minuut voorsprong over de finish komen en de titel veroveren,

Tung wint LMP2, Racing Team Nederland pakt podium

Ho-Pin Tung was samen met Gabriel Aubry en Will Stevens de sterkste in de LMP2-klasse. Hun #37 Oreca van het door Jota gerunde Jackie Chan DC Racing eindigde voor Roberto Gonzalez, Antonio Felix da Costa en Anthony Davidson in de #38 Jota. Een 1-2 dus voor Jota met op de derde plaats de #29 Oreca 07 van Racing Team Nederland dat na een aanvankelijk moeilijke start een sterke race reed en voor de #22 auto van United Autosport met aan boord Philip Hansen, Filipe Albuquerque en Paul di Resta eindigde. Dat team werd uiteindelijk kampioen in de LMP2-klasse, voor Jota Sports en Racing Team Nederland op de derde stek.

Overwinning voor Ten Voorde in de GTE AM

Larry ten Voorde won samen met Egidio Perfetti en Jörg Bergmeister in de #56 Porsche 911RSR de GTE AM-klasse en werd dertiende overall. Voor Jeroen Bleekemolen en teamgenoten Ben Keating en Dylan Pereira restte in diezelfde klasse plaats zes (achttiende plaats overall).

Uitslag WEC 8 uur van Bahrein - Race