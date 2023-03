In de tweede oefensessie op het circuit van Sebring kwam de #88 Proton Porsche in aanraking met de #2 Chip Ganassi Racing Cadillac. De 911 vloog daarbij van de baan en raakte zwaar beschadigd. Proton-teambaas Christian Ried bevestigt dat de #88 deze week niet meer in actie komt tijdens de openingswedstrijd van het World Endurance Championship.

“Er is schade aan het chassis. We hebben er eentje in Europa, maar niet hier”, laat Ried weten. Reserve-onderdelen en met name chassis zijn schaars omdat de huidige formule na dit seizoen niet meer actief is op de circuits. In het WEC gaat men dan over op GT3-wagens. Er wordt nog gekeken of er een reservewagen ingevlogen kan worden naar Sebring, maar de kans van slagen wordt met de minuut kleiner.

Cadillac-rijder Richard Westbrook werd verantwoordelijk gehouden voor het incident. De #2 CGR Cadillac moet donderdag de eerste tien minuten van de derde vrije training in de pits blijven. Ried is kritisch op het rijgedrag van Westbrook. De snellere coureurs in de prototypes hebben de verantwoording om hun inhaalacties op de langzamere GTE’s veilig te voltooien. “Dit was niet veilig”, stelt Ried. “Je ziet het resultaat. Ryan zat aan de linkerkant en reed gewoon rechtuit. Hij werd gewoon van de baan gedrukt.”

Het GTE Am-startveld is door het uitvallen van de Proton Porsche gedecimeerd tot dertien wagens. De derde vrije training begint donderdag om 16.55 uur Nederlandse tijd, in de eerste twee trainingen was Toyota het snelste. Later op de avond vindt de kwalificatie plaats.

De 1000 mijl van Sebring gaat vrijdag om 17.00 uur Nederlandse tijd van start.