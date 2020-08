Positieve coronatest in WEC-paddock Spa-Francorchamps

De Franse coureur Gabriel Aubry, die voor Jota Sport Jackie Chan DC Racing uitkomt in de LMP2-klasse, heeft een vermoedelijke positieve coronatest afgelegd. Hij wordt momenteel voor de tweede keer getest, de uitkomst daarvan zal bepalen of hij zaterdag mee kan doen aan de 6 uur van Spa-Francorchamps.

Niet alleen Jackie Chan DC Racing wordt getroffen door de positieve test, vorig weekend kwam Aubry in het ELMS-kampioenschap uit voor Algarve Pro Racing op hetzelfde circuit. Leden van het team die afgelopen weekend in nauw contact stonden met Aubry zitten inmiddels in isolatie en wachten op de resultaten van hun respectievelijke coronatests.

Het is niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor de Portugese formatie van Jon Lancaster, Simon Trummer en John Falb. Aubry doet donderdagmiddag niet mee aan de eerste vrije training. JOTA-teambaas Sam Hignett heeft aangegeven dat men reeds zoekt naar een vervangende rijder die instapt bij Ho-Pin Tung en Will Stevens als de tweede test ook positief blijkt te zijn.”

Er loopt nog een contactonderzoek rond Aubry.