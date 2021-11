Porsche zet protest tegen Ferrari na WEC-clash niet door

Het Porsche GT Team sprak dit weekend de intentie uit om de zaak naar het internationaal sporttribunaal te brengen, maar woensdag is men op die beslissing teruggekomen. Op Twitter verklaarde Porsche Motorsport dat een volledig onderzoek naar de omstandigheden en de feiten vanuit juridisch standpunt hebben uitgewezen dat het geen zin heeft om de zaak verder door te zetten.

Porsche had protest ingediend nadat Pier Guidi in de slotfase van de race op zaterdag een aanrijding had met Michael Christensen. Die laatste ging daarbij rond in de wagen die hij deelde met teamgenoten Kevin Estre en Neel Jani. Pier Guidi kreeg van de wedstrijdleiding opdracht om de plek terug te geven, maar dat gebeurde niet omdat de Porsche meteen binnenkwam. Een ronde later ging ook de Ferrari-coureur naar binnen, maar de order om de positie terug te geven was intussen verdwenen.

Het protest dat Porsche direct na de race indiende tegen Ferrari werd afgewezen door de stewards. Het voornemen om Ferrari voor het CAS is nu ook ingetrokken. Het betekent dat James Calado en Alessandro Pier Guidi de nieuwe WEC GTE Pro-kampioenen zijn en dat Ferrari ook de constructeurstitel gewonnen heeft.