Porsche evalueert deelname aan nieuwe LMDh-klasse

Vanaf het einde van dit jaar zullen de Hypercars de dienst uitmaken in het WEC, nadat het kampioenschap afscheid neemt van de LMP1 als topklasse. In de zomer van volgend jaar komt daar de LMDh bij. Dit is een klasse waarin fabrikanten een wagen van de nieuwe generatie LMP2 als basis nemen, en daarvan een verbeterde hybride versie maken. Deze machines zullen net zo snel zijn als de Hypercars. Aangezien de LMDh goedkoper lijkt dan zijn tegenhanger, klinkt er van vele kanten al interesse. Ook Peugeot, dat in 2022 eerst met een Hypercar zou terugkeren naar het WEC en Le Mans, overweegt nu een LMDh.

Porsche-chef Pascar Zurlinden erkent nu dat ook zijn merk interesse heeft. “Ons bestuurslid Dr. Michael Steiner heeft ons gevraagd onderzoek te doen naar de mogelijkheden,” zegt Zurlinden. “Porsche is er serieus naar aan het kijken, maar er is nog geen beslissing. De volledige regels zijn er nog niet, maar we verwachten ze snel.”

Meer details werden er in het weekend van ‘Super Sebring’ verwacht. Maar de double-header van de WEC en de IMSA, met daarbij de aankondiging van de nieuwe regels, kwam door de coronacrisis te vervallen. Volgens IMSA-baas John Doonan zijn de regels slechts even vertraagd, terwijl er van de ACO geluiden komen dat er geen nieuwe datum gepland staat voor de aankondiging. Het is inmiddels drie jaar geleden dat Porsche voor het laatst in actie kwam in de LMP1-klasse op Le Mans. En sinds het RS Spyder-project in de LMP2 in 2010, hebben ze niet meer met eigen materiaal deelgenomen aan de topklasse van de Amerikaanse kampioenschappen. Met de LMDh-regels wordt het mogelijk om met één wagen in zowel het WEC als in het United Sportscar Championship van de IMSA uit te komen.

Zurlinden maakt zich geen zorgen over de toekomst van Porsche naar aanleiding van de coronacrisis. “Motorsport zit in het DNA van ons, en dat zal altijd blijven. Op Le Mans bijvoorbeeld zijn we het enige merk wat sinds 1951 altijd auto’s op de grid had. Ik maak me momenteel absoluut geen zorgen om een eventueel afscheid uit de sport.”

Met medewerking van Gary Watkins