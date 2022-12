Porsche maakte eerder al bekend welke tien coureurs er met de 963-LMDh in het FIA World Endurance Championship en het IMSA WeatherTech Sportscar Championship zouden rijden. Inmiddels heeft het Duitse merk ook laten weten hoe alle rijders verdeeld worden over de kampioenschappen bij Porsche Penske Motorsport.

In het WEC wordt de auto met startnummer 5 bestuurd door Dane Cameron, Michael Christensen en Frederic Makowiecki, en de #6-bolide door Andre Lotterer, Kevin Estre en Laurens Vanthoor. In de IMSA wordt de #6 bemand door Nick Tandy en Mathieu Jaminet en de #7 door Felipe Nasr en Matt Campbell. Voor de 24 uur van Daytona komen Cameron en Christensen over om de line-ups compleet te maken. Het is nog niet bekend of Porsche deze extra rijders ook in andere Amerikaanse endurance-races gaat inzetten. Wel is nu officieel dat Proton Competition een klantenteam van Porsche wordt. Het is nog niet bekend in welk kampioenschap Proton actief wordt, maar het zou zomaar kunnen dat het Duitse team in zowel het WEC als de IMSA een 963 gaat inzetten. De eerste klantenwagens van Porsche zijn nog niet meteen beschikbaar. De Duitse fabrikant verwacht eind mei de eerste 963-wagens te kunnen leveren aan privérenstallen.

Verder heeft Porsche op hun traditionele Night of Champions-gala in Weissach aangekondigd dat Gianmaria Bruni, Romain Dumas, Richard Lietz en Thomas Preining aanblijven als fabriekscoureurs, en dat hun programma voor 2023 binnenkort ingevuld wordt. De pool van fabrieksrijders wordt compleet gemaakt door Pascal Wehrlein en Antonio Felix da Costa. Zij rijden komend jaar voor het Formule E-team van Porsche. Laurin Heinrich, die dit jaar nog juniorcoureur was, wordt nu een gecontracteerde coureur na het winnen van de Carrera Cup Duitsland. Hij is nog maar een stapje verwijderd van het zijn van een volwaardige fabriekscoureur. Bastian Buus is de nieuwe juniorcoureur, nadat hij vierde werd in zowel de Porsche Supercup als de Carrera Cup Duitsland. Daarnaast heeft Porsche ook bevestigd dat Preining en Dennis Olsen actief blijven in de DTM. Het is nog niet bekend voor welke teams de heren gaan rijden. Tot slot zal Porsche ook in 2023 actief zijn bij de 24 uur van de Nürburgring.