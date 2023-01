Haas F1-reserve Pietro Fittipaldi naar WEC met Jota LMP2-team

Pietro Fittipaldi is al enkele jaren als test- en reservecoureur verbonden aan het Haas F1 Team. De Braziliaan reed in 2020 twee Grands Prix als vervanger van Romain Grosjean. Komend jaar komt de Braziliaan in actie in de voltijdse LMP2-inschrijving van Team Jota in het FIA World Endurance Championship. Hij rijdt samen met David Heinemeier Hansson en Oliver Rasmussen. Fittipaldi en Heinemeier Hansson waren vorig jaar al teamgenoten bij Inter Europol in de European Le Mans Series. Rasmussen reed vorig jaar met Ed Jones en Jonathan Aberdein in de tweede auto van Jota in het WEC. Voor de zoon van tweevoudig F1-wereldkampioen Emerson Fittipaldi wordt het zijn eerste volledige seizoen in het WK langeafstandsracen. Vorig jaar reed hij met Inter Europol al wel de 24 uur van Le Mans, en in het seizoen 2018-2019 zou hij al in actie komen voor DragonSpeed in de LMP1, maar daar brak hij zijn been in de training voor de openingsrace.

Fittipaldi ziet zijn deelname als een geweldige kans. “Ik ben erg blij om in 2023 met Jota in het WEC te racen. Het is een extreem succesvol team en heeft veel ervaring in het enduranceracen. Ik rijd samen met David, die ik ken van vorig seizoen toen we samen reden in de ELMS. We hebben al een goede connectie en met Oliver in de line-up betekent het dat we ook een goede aanvulling met recente ervaring met het team erbij hebben.” Heinemeier Hansson, die de rol van verplichte coureur met zilveren rating vervult, keert terug bij Jota. Hij reed enkele jaren geleden al drie races bij het team. Destijds won hij de 1000 mijl van Sebring met Will Stevens en Jordan King. “Ik weet waartoe we samen in staat zijn”, zegt de Deen die in 2014 de GTE-Am titel won in het WEC. “Met deze line-up, die zowel continuïteit brengt omdat ik weer samen met Pietro rijdt, en met Oliver een van de meest veelbelovende Deense coureurs toevoegt, kun je bijna niet meer wensen.”

Jota-baas Sam Hignett reageert op het nieuws bij Motorsport.com: “We hebben een goed gevoel over deze line-up. Oliver heeft ons vorig jaar allemaal verbaasd met zijn snelheid en consistentie. David is geen onbekende voor het team, en bewees zijn winnende snelheid in 2019. Sinds de herschikking van het rating-systeem is hij waarschijnlijk de beste zilveren coureur die er is. En om iemand met het talent van Pietro te hebben die de line-up compleet maakt, is geweldig.” Stevens en Antonio Felix da Costa, die vorig jaar de titel pakten, lijken in 2023 te promoveren naar de LMDh-inschrijving van Jota. Het Britse team komt in de Hypercar-klasse in actie met een Porsche 963 LMDh. De talentvolle Chinees Yifei Ye is al bevestigd. Porsche heeft bekendgemaakt dat de klantenwagens op zijn vroegst pas bij de 6 uur van Spa geleverd kunnen worden, dat is de derde race van het jaar die eind april plaatsvindt. Zo lang die er niet is, hoeven de LMDh-coureurs niet stil te zitten volgens Hignett. “Elke race waarin we geen Hypercar hebben, zetten we een LMP2 in als alternatief.”