WEC

Peugeot stopt in WEC, Citroën en Opel bouwen Formule E-programma's af

Stellantis trekt gefaseerd de stekker uit alle fabrieksprogramma's als onderdeel van een grote kostenbesparingsoperatie, waardoor meerdere hoog aangeschreven coureurs en honderden medewerkers zonder baan komen te zitten

Rachit Thukral

Gepubliceerd: 24 nov 2026, 08:18

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Toevoegen als voorkeursbron

#93 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Paul Di Resta, Stoffel Vandoorne, Nick Cassidy

Foto: JEP

Peugeot trekt zich per direct terug uit het World Endurance Championship, terwijl zustermerken Citroën en Opel na het seizoen 2027 uit de Formule E stappen. Daarmee keert een van de grootste autoconcerns ter wereld de autosport de rug toe.

Stellantis maakte maandag bekend dat het de volledige motorsportafdeling in Satory afbouwt. Dat raakt alle fabrieksprogramma's die vanuit Europa worden gerund. Alleen Lancia's rallyproject voor klantenteams blijft buiten schot, terwijl ook de komst van Dodge naar de NASCAR Cup Series in 2027 ongemoeid blijft omdat dat programma zelfstandig door Stellantis North America wordt geleid.

Het nieuws, dat vorige week al door Motorsport.com en diverse andere media werd gemeld, is officieel gemaakt nadat Stellantis meerdere buitengewone ondernemingsraden had gehouden met vertegenwoordigers van de motorsportafdeling.

Aanvankelijk werd verwacht dat alle fabrieksprogramma's per direct zouden worden stopgezet, maar de merken van Stellantis mogen tot het einde van het eerste Gen4-seizoen in de Formule E blijven. Dat staat gepland voor juli 2027.

De timing van de aankondiging komt als een verrassing, omdat de in Nederland gevestigde groep voor het seizoen 2027 flink had geïnvesteerd in zijn raceprogramma's.

In het WEC werkte Peugeot aan een grote update voor de 9X8 LMH om de al langer bestaande zwakke punten van de auto aan te pakken en de achterstand op de kop te verkleinen. De hypercar met V6-motor bevond zich al in een vergevorderd stadium van ontwikkeling, met voor de winter nog meerdere tests in Europa op de planning, toen de raad van bestuur van Stellantis besloot het kampioenschap te verlaten.

Het Franse merk had ook de rijdersbezetting voor 2027 al rond. Peugeot had meerdere nieuwe coureurs vastgelegd, zowel van binnen als van buiten de eigen groep, nadat Malthe Jakobsen naar McLaren was vertrokken en zowel Stoffel Vandoorne als Théo Pourchaire het team hadden verlaten om in de Formule E te racen.

Theo Pourchaire, Opel GSE Formula E Team

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Ook Citroen en Opel waren bezig met de voorbereiding op het Gen4-tijdperk van de Formule E, waarvoor Stellantis volgens de reglementen een volledig nieuwe aandrijflijn had ontwikkeld. Het team dat nu als Citroen bekendstaat, rijdt al enkele jaren in de Formule E, zij het eerder onder de naam Maserati. Opel moet volgend jaar als volledig nieuw team in het kampioenschap debuteren.

De raad van bestuur van Stellantis had de komst van Opel naar de Formule E eerder goedgekeurd na het geplande vertrek van DS. De fabrikant kreeg middelen om de operatie vanaf de grond op te bouwen, in plaats van samen te werken met een bestaand team.

Opel had voormalig Jaguar-kopman Mitch Evans binnengehaald als teamgenoot van Pourchaire, terwijl Citroën met Nick Cassidy en Jean-Eric Vergne al twee topcoureurs in huis had. Beiden zouden volgend seizoen ook voor Peugeot in Hypercar uitkomen.

Gezien de middelen die nodig zijn om volledig nieuwe aandrijflijnen voor Gen4 te bouwen, had Stellantis zich voor langere tijd aan de Formule E verbonden. Nu verlaat het concern het kampioenschap echter al na één jaar in de nieuwe cyclus.

Gevolgen voor WEC en Formule E

Het besluit van Stellantis komt op een moment dat de auto-industrie moeite heeft om de investeringen in elektrische technologieën terug te verdienen. De Europees-Amerikaanse groep is een van de vele bedrijven die de afgelopen jaren tientallen miljarden dollars hebben moeten afschrijven. Teruglopende verkopen in China en importheffingen in de Verenigde Staten hebben de problemen voor traditionele autofabrikanten vergroot, terwijl zij meer concurrentie krijgen van volledig elektrische merken uit China en van Tesla.

Stellantis was een van de grootste steunpilaren van de autosport, maar het vertrek is opnieuw een herinnering aan de grilligheid van fabrieksprogramma's.

Ook met de komst van McLaren en Ford naar de hoogste klasse van het WEC volgend jaar blijft het aantal fabrikanten in Hypercar op acht staan, nadat Alpine al maanden voor Peugeot het vertrek had aangekondigd.

Ook de Formule E krijgt een stevige klap, omdat Stellantis een van de grootste steunpilaren van het kampioenschap was. Volgend jaar zijn de gevolgen nog niet direct zichtbaar, maar de startopstelling van 2028 zou slechts 20 auto's kunnen tellen, in plaats van het maximum van 24.

Het team dat momenteel als Citroen actief is, kan nog wel een toekomst hebben, omdat de inschrijving eigendom is van Monaco Sports Group (MSG) en niet van Stellantis zelf. Stellantis bezit echter wel de teaminschrijving van Opel.

We willen jouw mening!

Wat zou jij graag willen zien op Motorsport.com?

Doe mee aan onze 5 minuten durende enquête.

- Het Motorsport.com-team

Reacties lezen en plaatsen

Lees ook :





Deel of bewaar dit artikel

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Net binnen





Peugeot stopt in WEC, Citroën en Opel bouwen Formule E-programma's af



WEC



WEC WEC 1 min



Peugeot stopt in WEC, Citroën en Opel bouwen Formule E-programma's af





Marc Márquez: 'Mijn instincten beteugelen was de sleutel tot MotoGP-titel 2026'



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Portugal



1 min



Marc Márquez: 'Mijn instincten beteugelen was de sleutel tot MotoGP-titel 2026'





Waarom Ferrari denkt dat geschreven regels niet helpen bij Leclerc en Hamilton



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Las Vegas



2 min



Waarom Ferrari denkt dat geschreven regels niet helpen bij Leclerc en Hamilton





F1 tijden: volledig tijdschema GP Qatar 2026



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Qatar



3 min



F1 tijden: volledig tijdschema GP Qatar 2026

Vorig artikel Kevin Estre vervangt gestopte Mike Conway in Toyota’s WEC-line-up voor dubbele campagne in 2027

Beste reacties

Er zijn nog geen reacties. Wil je er één schrijven?

Bekijk alle reacties en praat mee

Meer van

Rachit Thukral





Winnaars en verliezers van de titelbeslissende MotoGP-GP van Portugal



MotoGP



MotoGP



GP van Portugal



21 u



Winnaars en verliezers van de titelbeslissende MotoGP-GP van Portugal





Fabio Quartararo noemt Marc Márquez na tiende wereldtitel beste MotoGP-coureur ooit



MotoGP



MotoGP



GP van Portugal



1 d



Fabio Quartararo noemt Marc Márquez na tiende wereldtitel beste MotoGP-coureur ooit





MotoGP GP van Portugal: Marc Márquez wereldkampioen 2026, Marco Bezzecchi wint spannende race



MotoGP



MotoGP



GP van Portugal



1 d



MotoGP GP van Portugal: Marc Márquez wereldkampioen 2026, Marco Bezzecchi wint spannende race

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website





Drie foto's, drie verhalen: Jacky Ickx blikt terug



Uitgelicht



WEC



Uitgelicht



WEC 5 m



Door Téha Courbon



Drie foto's, drie verhalen: Jacky Ickx blikt terug





De uitloopronde: De kracht van een wereldwijd netwerk



Uitgelicht



Algemeen



Uitgelicht



Algemeen 5 m



Door Erwin Jaeggi



De uitloopronde: De kracht van een wereldwijd netwerk





Achter de schermen bij Peugeot: zo bereidt een team zich voor op de 24 uur van Le Mans



Uitgelicht



WEC



Uitgelicht



WEC 5 m



Door Laurens Stade



Achter de schermen bij Peugeot: zo bereidt een team zich voor op de 24 uur van Le Mans





Waarom Ford WEC boven IMSA verkoos voor Hypercar-programma



Uitgelicht



WEC



Uitgelicht



WEC



Spa



6 m



Door Laurens Stade



Waarom Ford WEC boven IMSA verkoos voor Hypercar-programma

Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker

Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.

Er zijn twee opties:

Word abonnee

Schakel je adblocker uit

Word nu lid Al geabonneerd? Log hier in

Adblocker al uitgeschakeld?

Ververs de pagina

Beheer alerts

Abonneer