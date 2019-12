Peugeot in zee met Rebellion voor hypercar 2022

Peugeot kondigde vorige maand aan dat het vanaf 2022 zou terugkeren naar het FIA WEC met een hybride hypercar. In die nieuwe topcategorie van het FIA World Endurance Championship en de 24 uur van Le Mans zal de Franse fabrikant het opnemen tegen Toyota en Aston Martin.

Peugeot doet daarvoor beroep op Rebellion, dat de voorbije jaren veel ervaring opbouwde in de LMP1-klasse, maar dan met een privéwagen zonder hybridemotor. In de mededeling is voorlopig nog geen spoor van Oreca, de Franse constructeur die de wagens van Rebellion bouwt en runt, en die in het verleden al de prototypes van Peugeot inzette als klantenteam. Peugeot onthulde al wel een impressie van de hypercar voor 2022 (zie foto boven).

Het huidige LMP1-programma van Rebellion zal verhuizen naar de basis van Peugeot Sport bij Parijs, waar ook de 908 HDi FAP werd gerund tot het vertrek van de constructeur in 2012. Mogelijk gaat Rebellion nog tot 2022 door met de huidige Rebellion Oreca R-13 tot de introductie van de hypercar.

Rebellion behaalde vorig maand de eerste algemene overwinning met de R-13 in de 4 uur van Shanghai, voornamelijk dankzij een drastische succeshandicap voor de dominante Toyota's.