Peugeot onthult nieuwe 'GTi-livery' voor WEC-seizoen 2026

Bij de 24 uur van Le Mans van 2025 werd al een 9X8 gepresenteerd in de 'GTi-livery' met rode in plaats van groene accenten. Die livery was meteen geliefd bij fans en zodoende heeft Peugeot voor 2026 besloten om over te stappen op rode accenten naast de bekende zwart-witte samenstelling. Peugeot stelt dat de kleurcombinatie een eerbetoon is aan de Peugeot GTi-modellen uit het verleden en een "veelbelovende toekomst voor GTi" viert.

Met de vervagende strepen op de Le Mans Hypercar wil Peugeot de snelheid en de constante beweging van racewagens oproepen, evenals de continue stroom van miljoenen belangrijke datapunten die nodig zijn om competitief te zijn in het wereldkampioenschap. Het nieuwe ontwerp zal niet alleen op de 9X8 2024 te zien zijn, maar ook op de racepakken van de coureurs, de teamkledij en andere uitrusting van Peugeot in het WEC-seizoen 2026.

Foto door: Peugeot Sport

"De nieuwe kleurstelling van de Peugeot 9X8 is in de eerste plaats opnieuw een bewijs van de uitzonderlijke samenwerking tussen Peugeot Design en Peugeot Sport", zegt Matthias Hossann, hoofd design bij Peugeot. "De hypergrafische elementen verbeelden de legendarische drie klauwen en hun uitdrukking van prestaties en moderniteit, gecombineerd met kleuren die de legendarische Peugeot GTi-geest vertegenwoordigen."

Alain Favey, CEO van Peugeot, stelt dat de nieuwe livery de "ambitie om de legende van de Peugeot GTi" voortzet. "Het ontwerp verenigt erfgoed met technologische excellentie. Het benadrukt de synergie tussen prestaties op het circuit en die van de toekomstige modellen voor de openbare weg. Met één doel: het bieden van maximaal rijplezier volgens de waarden van Peugeot."

Foto door: Peugeot Sport

Emmanuel Esnault, dit jaar de nieuwe teambaas van Peugeot na de promotie van technisch directeur Olivier Jansonnie, ziet de livery als het "begin van een nieuw seizoen en nieuwe ambities". "Tegelijkertijd blijft het project geworteld in het erfgoed van Peugeot. Dit ontwerp weerspiegelt de nauwe band tussen autosport en het merk. Het samenbrengen van partners bij deze onthulling vormt een belangrijk moment voor de start van het seizoen 2026."

De nieuwe livery van Peugeot zal voor het eerst op de baan te zien zijn tijdens de Proloog-testdagen in Qatar, een week voordat het WEC-seizoen van start gaat met de 1.812 kilometer van Qatar.

