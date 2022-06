Peugeot plant lange simulaties met 9X8 voor WEC-debuut in Monza

Olivier Jansonnie, technisch directeur van het LMH-project bij Peugeot Sport, laat weten dat beide crews van de 9X8 een simulatie van minimaal zes uur zullen doen. Dat zal gebeuren met de ontwikkelingsversie van de wagen, die sinds december gebruikt wordt. “Tot nu toe hebben we ons in de ontwikkeling volledig gericht op één wagen”, zegt Jansonnie in gesprek met Motorsport.com. “Het idee is dat elk team in ieder geval één simulatie doet, maar we moeten natuurlijk afwachten wat we kunnen bereiken. Elke test wordt gedaan met de aangewezen coureurs, de aangewezen engineers en monteurs. Zij zullen tijdens de races ook samenwerken, zo kunnen we de operatie ook daadwerkelijk in de juiste omstandigheden testen.”

Peugeot begon in december aan het testwerk en kwam halverwege januari voor het eerst in actie op een echt circuit (Aragon). Het eerste 9X8-chassis heeft in zo’n 25 dagen maar liefst 10.000 kilometer afgelegd en werd vorige maand officieel onthuld op het Algarve Circuit in Portimao, waar ook getest werd. De teams van de #93 en #94 delen dezelfde wagen tijdens de simulatie. Intussen worden de beide racewagens gebouwd voor het debuut dat op 10 juli plaatsvindt in Monza.

In een wereld waar logistieke operaties momenteel zeer lastig uit te voeren zijn, ziet Jansonnie dat het bouwproces vooralsnog voorspoedig verloopt. Desondanks is de planning krap met de leveringsproblemen. Voor de start van het WEC-weekend in Monza, zullen beide wagens nog een shakedown ondergaan. “We zullen waarschijnlijk nog wat substantiële kilometers gaan maken omdat het voor ons de eerste race is en de wagens heel erg nieuw zijn”, aldus Jansonnie.

Peugeot maakte vorige week de trio’s bekend voor de beide wagens die in Monza aan de start staan. Ook testrijder James Rossiter heeft door het wegvallen van Kevin Magnussen een plek op het rooster gekregen. De coureur zal na Monza waarschijnlijk ook in Fuji nog in de #93 stappen met Loic Duval en Gustavo Menezes. Rossiter zal daarnaast nog als testcoureur aan de slag gaan. “Ik denk niet dat we 100 procent klaar zijn met de auto als we op Fuji komen, maar beter dan Monza”, aldus Jansonnie.

Video: Aan boord bij de Peugeot 9X8 op het circuit van Portimao