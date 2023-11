Peugeot gaat 9X8 voorzien van grote update: 'Sterke evolutie'

Peugeots motorsportbaas, Jean-Marc Finot, spreekt van een 'grote evolutie' van de 9X8 Le Mans Hypercar (LMH), die in 2022 debuteerde in het World Endurance Championship. Het ontwerp zorgde voor gefronste wenkbrauwen in de WEC-paddock, maar de resultaten bleven achter. De derde plaats in Monza was het beste resultaat tot nu toe, maar het team erkende al dat de zege nog heel ver weg is. Een van de zaken die Peugeot zal veranderen, zijn de banden. Het team maakt nu zowel voor als achter gebruik van Michelin-banden van 31 centimeter, maar zal volgend jaar met smallere voorbanden (29 centimeter) en bredere achterbanden (34 centimeter) rijden, zoals concurrenten Toyota en Ferrari nu al doen.

Een van de voor de hand liggende zaken om aan te passen, is aan de achterkant van de 9X8 te vinden - of eerder juist niet te vinden. Het Franse merk rijdt namelijk zonder achtervleugel. Die vleugel op de auto zetten lijkt een logische stap, maar Finoto wil niet prijsgeven of zijn team dat gaat introduceren op de aangepaste 9X8. Die aanpassing valt overigens onder de regel dat een LMH of LMDh in een levenscyclus maximaal vijf performance-upgrades mag krijgen. Motorsport.com heeft echter vernomen dat Peugeot binnenkort begint met het testen van de aangepaste 9X8, mét een achtervleugel. Dit moet gebeuren na de 8 uur van Bahrein, wanneer het ontwikkelingsprogramma voor komend seizoen van start gaat.

"We hebben het besluit genomen om de auto opnieuw te ontwerpen", zei Finot in Bahrein. "We komen volgend jaar met een sterke evolutie zodat we de 29/34-banden kunnen gebruiken. Bij Peugeot Sport zijn we vechters, dus we hebben de beslissing genomen om met een grote evolutie voor de auto te komen omdat we weer vooraan willen rijden." Op een vraag over de achtervleugel houdt Finot zich op de vlakte. Hij legt uit dat de gewichtsverdeling en het aerodynamische drukpunt van de auto naar achteren worden verplaatst om de overgang naar bredere achterbanden te benutten. "We moeten het downforceniveau aan de achterkant verhogen en het downforceniveau aan de voorkant verlagen. Er zijn veel manieren om dat te doen, dus we houden het een verrassing."

Ondermijnd door BoP

Het seizoen 2024 wordt in maart afgetrapt met de 1812 kilometer van Qatar, maar Finot durft nog niet te zeggen of de aangepaste 9X8 dan al te bewonderen is. "Het is een erg strak schema en we doen ons best. Het schema is niet helemaal bevroren, we moeten dit bespreken met de FIA en de Automobile Club de l'Ouest", doelt hij op de regelmakers en organisatoren van het WEC. Het lijkt er daarmee op dat Peugeot mogelijk met de huidige variant van de 9X8 aan de start van het nieuwe seizoen verschijnt om later in het jaar, wellicht op tijd voor de 24 uur van Le Mans, de nieuwe versie te introduceren.

De voornaamste reden voor de aanpassingen aan de 9X8 zijn de tegenvallende prestaties. Finot benadrukt dat het nog iets verder gaat dan de prestaties, aangezien 'de Balance of Performance na één jaar niet aan onze verwachtingen voldoet'. Hij wijst naar het feit dat de 9X8 ontwikkeld is voor een vooras inschakelsnelheid van 120 km/u, zoals vastgelegd in de oorspronkelijke LMH-reglementen. Dat staat momenteel op 135 km/u in de laatste BoP, maar een daling ten opzichte van de 150 km/u waarbij elektrische aandrijving via de vooras eerder was toegestaan, heeft de tractiebeperkingen van de auto niet ondervangen. Het concept van de 9X8 is, zo legt Finot uit, ondermijnd door een wijziging in de reglementen, waardoor een fabrikant met een LMH hybride voor de 29/34-bandenoptie kon kiezen.

Dit volgde op wijzigingen in de reglementen die deel uitmaakten van het convergentieproces om de prestaties van LMH- en LMDh-machines op elkaar af te stemmen. Dit omvatte een verlaging van het minimumgewicht van 1080 kilogram naar 1040 kilogram voor LMH's met vierwielaandrijving. Toyota stelde dat haar ontwerp hierdoor werd gecompromitteerd omdat zij de gewichtsverdeling van de GR010 Hybrid niet konden optimaliseren voor de 31/31-bandenoptie bij het lagere minimumgewicht. Zij mochten de GR010 aanpassen aan de 29/34-banden tussen de seizoenen 2021 en 2022. Finot stelt dat Peugeot niet direct kon volgen omdat het ontwerp van de 9X8 al klaarlag en de auto al in productie was genomen toen deze beslissing was genomen. Voor het seizoen 2023 is voor alle nieuwe LMH's de 29/34-bandenoptie verplicht.