Peugeot bevestigt deelname aan WEC met hypercar

Het nieuws is verrassend aangezien het Peugeot Sport niet lang geleden nog negatief was over deelname aan het FIA WEC. De kritiek was met name gericht op het huidige LMP1-product, dat veel te duur zou zijn. De invoering van het nieuwe hypercar-reglement, dat in 2021 van kracht wordt, heeft echter een deur geopend voor de directie van de PSA Groupe.

De firma bevestigde woensdag het nieuws middels een verklaring: “De Groupe PSA heeft goedkeuring gegeven op een voorstel om vanaf 2022 terug te keren in het FIA WEC. Aanleiding hiervoor is een significante kostenvermindering in het Hypercar-reglement van het WEC en de bevestiging dat er hybride-powerunits gebruikt gaan worden. Dit ligt in lijn met de marketingrichtlijnen van de Groupe PSA.”

Aan het begin van 2020 worden er meer details over het programma gedeeld, hoewel speculaties over een samenwerking met Oreca en Rebellion al de ronde doen.

Peugeot is na Aston Martin-Red Bull en Toyota de derde partij die zich committeert aan de nieuwe WEC-reglementen, die vanaf 2021 ingevoerd worden. Deze klasse moet de LMP1-klasse gaan vervangen, die de afgelopen jaren steeds minder interessant werd door het vertrek van Audi en later ook Porsche. Toyota bleef als enige fabrieksteam over en nam het op tegen de vaak veel minder sterke privateers.

De Franse formatie vocht tussen 2007 en 2011 om de overwinning in de 24 uur van Le Mans. Men kwam destijds met een Diesel-aangedreven 908 HDi FAP in actie. Voor 2012 werd een hybride-versie van de wagen ontwikkeld, maar het project werd kort voor het seizoen gestopt.

In 2018 stopte Peugeot met het programma in de Dakar Rally, in datzelfde jaar werd ook het fabrieksteam uit het WK Rallycross gehaald.