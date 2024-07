Peugeot neemt na WEC 2024 afscheid van Müller en vindt vervanger

"Het was een wilde rit voor Nico Müller en die is nog niet voorbij. Maar aan het einde van het seizoen vertrekt onze favoriete Zwitser bij Peugeot om een nieuw hoofdstuk in zijn raceloopbaan te schrijven", kondigde Peugeot aan op X. De samenwerking met Müller komt eind 2024 na ruim twee jaar ten einde. Hij voegde zich voor de WEC-seizoensfinale van 2022 in Bahrein bij de Franse fabrikant, om daarna in 2023 samen te werken met Loïc Duval en Gustavo Menezes. In 2024 werd hij overgeplaatst naar de zusterbolide met startnummer 93, die hij deelt met Jean-Éric Vergne en Mikkel Jensen. Die samenwerking komt na het huidige seizoen echter alweer ten einde.

Peugeot moest dus op zoek naar een nieuwe rijder voor het aankomende WEC-seizoen. Bij die zoektocht is men dicht bij huis gebleven, want reservecoureur Malthe Jakobsen maakt promotie naar het Hypercar-project. De pas 20-jarige Deen rijdt momenteel in de LMP2-klasse van het ELMS, waarin hij met teamgenoten Lorenzo Fluxá en Ritomo Miyata de openingsrace in Barcelona wist te winnen. Gezamenlijk namen zij in juni namens Cool Racing ook deel aan de 24 uur van Le Mans, waarin ze twaalfde werden in de LMP2-klasse. Jakobsen heeft de nodige ervaring in de endurance, want in 2022 werd hij met hetzelfde team al eens kampioen in de LMP3-klasse van het ELMS. Afgelopen winter won hij met Colin Braun en George Kurtz nog LMP2-titel in de Asian Le Mans Series namens CrowdStrike Racing by APR.

Het is nog onduidelijk hoe de racetoekomst van Müller er precies uitziet. De 32-jarige coureur uit Thun kondigde recent ook aan dat hij na de Formule E-seizoensfinale in Londen vertrekt bij Abt Cupra. Die timing is opvallend, omdat Abt vanaf het komende seizoen gaat samenwerken met Lola Cars en Yamaha. Wel is de naam van Müller in verband gebracht met een overstap naar het Formule E-team van Andretti, dat met aandrijflijnen van Porsche rijdt. Het is echter onduidelijk in hoeverre die stap gevolgen heeft voor zijn toekomst in het WEC, al ligt het voor de hand dat hij hierdoor op de radar van een van Porsches klantenteams komt. Eerder was Müller jarenlang al fabriekscoureur van Audi, dat eveneens tot de Volkswagen Group behoort. Daar vertrok hij nadat het merk de stekker uit het LMDh-project trok om de focus op het F1-programma te leggen.