Penske blijft hopen op WEC-race op Indianapolis Motor Speedway

Het WEC reisde de afgelopen jaren naar Florida af voor de 1000 Mijl van Sebring, maar volgend jaar keert het langeafstandskampioenschap terug op het Circuit of the Americas in de Texaanse stad Austin. De race op Sebring maakte deel uit van een samenwerking met IMSA, dat in hetzelfde weekend de 12 uur van Sebring afwerkte.

Dat het WEC weer zou terugkeren naar Austin, was geen vanzelfsprekendheid. Er werd namelijk ook gesproken met het bestuur van de Indianapolis Motor Speedway, waar het WEC dan op de road course van de beroemde oval zou racen. Die optie werd echter snel van tafel geveegd, aangezien het simpelweg niet mogelijk was om een geschikte datum op de kalender te vinden voor de race aldaar. Toch blijft Roger Penske, sinds 2019 eigenaar van het circuit en de IndyCar Series, hopen op een WEC-race op Indianapolis, waar van 2000 tot en met 2007 de Formule 1 Grands Prix werden verreden.

"We willen het circuit gebruiken voor grote, internationale evenementen. Dat is wat het WEC ons zou bieden", zegt Penske. "We zouden dit zeker graag in Indianapolis zien en het zou geweldig zijn om hen [IMSA en WEC] in hetzelfde weekend te hebben." Penske onthult dat Pierre Fillon, de president van de Automobile Club de l'Ouest, en Frederic Lequien, de baas van het WEC, na de 1000 Mijl van Sebring naar Indianapolis waren afgereisd om plannen te bespreken. "Ze zagen wat we in huis hadden en we hebben goede gesprekken gevoerd. We waren al een eind op weg, maar omdat IMSA zich al had vastgelegd op hun data en tv [kon het niet doorgaan]."

IMSA keert voor het eerst sinds 2014 terug op de road course van Indianapolis. De race van 2 uur en 40 minuten vindt plaats op 17 september, een evenement dat bekendstaat als Battle of the Bricks. De opmerkingen van Penske doen vermoeden dat deze race samenvalt met het weekend van de WEC-race op COTA, dat volgend jaar op 1 september plaatsvindt. WEC-baas Lequien wil niet ingaan op de kansen op een race op Indianapolis in 2025, al is het contract van Austin naar verluidt voor slechts één jaar. "We moeten ons op 2024 focussen en een geweldig evenement opbouwen, dan zien we daarna wel wat we in de toekomst doen", aldus de Fransman.

WEC zocht naar een nieuwe locatie in de Verenigde Staten nadat de vijfjarige deal met IMSA dit jaar was afgelopen. Sebring stond in 2019 voor het eerst op de kalender, maar werd in 2020 en 2021 afgelast vanwege de coronapandemie. Daarvoor organiseerde Austin van 2013 tot en met 2017 een WEC-race. In het seizoen 2019/2020 keerde COTA terug om Interlagos te vervangen.