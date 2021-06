Organisatie houdt rekening met ingekorte WEC-kalender 2022

De organisatoren van het langeafstandskampioenschap houden er rekening mee dat de financiële gevolgen van de pandemie nog wel even zullen na-ijlen en dat het seizoen 2022 zal bestaan uit zes tot zeven races. “Vanwege de COVID-situatie en de economische situatie in verband met COVID, denk ik dat het te vroeg is om terug te keren naar acht races”, aldus Pierre Fillon, voorzitter van de Automobile Club de l'Ouest, de promotor van de raceklasse. “Ik denk dat het er zes of zeven zullen worden. Daar zijn we over in gesprek.”

Voor dit seizoen was er een aangepaste kalender met zes races gemaakt: daarop stonden drie evenementen in Europa (Spa-Francorchamps, Le Mans en Monza) en drie buiten Europa (Sebring, Fuji en Bahrein). In maart werd echter de 1000 mijl van Sebring geschrapt en vervangen door de 8 uur van Portimao in Portugal die eigenlijk begin april had moeten plaatsvinden, maar uiteindelijk pas afgelopen weekend werd verreden.

Na de annulering van het Amerikaanse evenement heeft de WEC aangekondigd volgend jaar terug te keren naar Sebring. Omdat vermoedelijk ook Spa, Monza, Le Mans, Fuji en Bahrein terugkeren op de kalender, blijven er nog één of twee locaties over om te komen tot de gewenste kalender met zes à zeven races. Daarbij zal het vermoedelijk gaan tussen Portimao en Silverstone, waar tussen 2012 en 2019 elk jaar een WEC-race plaatsvond.