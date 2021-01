Openingsrace WEC in Sebring afgelast door coronavirus

Sebring kwam vorig jaar op de kalender van het WEC. Het wereldkampioenschap endurance zou samen met de Amerikaanse IMSA een double-header organiseren op hetzelfde weekend als de 12 uur van Sebring. In maart vorig jaar was de WEC-race, de 1000 Mijl van Sebring, een van de eerste internationale races die moest worden geschrapt door het uitbreken van het coronavirus. Ook de tweede poging op 19 maart zal nu niet door kunnen gaan. In de staat Florida slaat het virus wild om zich heen en is de situatie nog veel ernstiger dan tien maanden geleden.

Er moest nu echter al een beslissing worden genomen alvorens alle vracht vanuit Rotterdam naar Florida vertrekt. Het FIA WEC heeft al een alternatief gevonden. De openingsmanche van het seizoen 2021 verhuist naar het Portugese Portimao, waar het seizoen op 4 april van start gaat met een race over acht uur.

"Door de snelle evolutie van het coronavirus en de steeds veranderende voorschriften van de verschillende overheden wilde het WEC geen onnodige risico's nemen", klinkt het in een statement. "Omdat de vracht binnenkort verscheept moest worden moesten we een vroege beslissing nemen samen met Sebring en de FIA."

Er komt in Portimao ook een officiële test op 30 en 31 maart, zodat de teams de kans krijgen om het seizoen voor te bereiden en diezelfde week hun eerste race af te werken. De rest van de kalender blijft voorlopig ongewijzigd met de WEC 6 uur van Spa-Francorchamps begin mei en de 24 uur van Le Mans, die terugkeert naar de traditionele datum half juni.

