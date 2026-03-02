Openingsrace WEC in gevaar door onrust Midden-Oosten? FIA deelt verklaring

Op de kalender van het WEC staat eind deze maand al de eerste race van het seizoen op het programma, de 1.812 kilometer van Qatar - in feite een race met een maximale duur van tien uur. Deze staat gepland van 26 tot en met 28 maart, maar enkele dagen daarvoor - 22 en 23 maart - kunnen de teams en coureurs ook al volop testen tijdens de Proloog op hetzelfde Losail International Circuit.

Door de militaire aanvallen tussen de Verenigde Staten en Israël enerzijds en anderzijds Iran is het echter nog de vraag of die Proloog en openingsrace door kunnen gaan. Als tegenreactie op de aanvallen van de VS en Israël vuurde Iran immers ook raketten af op Amerikaanse militaire installaties in landen als Qatar, Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten.

Met de Proloog al vrij snel in zicht moet bestuursorgaan FIA ook snel een knoop doorhakken over het al dan niet laten doorgaan van de sessies in Qatar. Voor nu is er nog geen beslissing genomen, maar de FIA benadrukt de situatie in de gaten te houden.

De Proloog en 1.812 kilometer van Qatar lijken op losse schroeven te staan door de onrust in het Midden-Oosten. Foto door: JEP / Motorsport Images

"Het FIA World Endurance Championship houdt de aanhoudende situatie in het Midden-Oosten nauwlettend in de gaten – een proces van grondige evaluatie dat al enkele weken gaande is", laat de FIA in een verklaring weten.

"De veiligheid van onze deelnemers, medewerkers en fans blijft onze absolute prioriteit. Dienovereenkomstig staat het management van het WEC voortdurend in direct contact met de bevoegde autoriteiten in Qatar", voegt het bestuursorgaan toe.

"Het WEC voert regelmatig overleg met de Qatarese autoriteiten over de aanstaande Proloog- en Qatar 1.812km-evenementen, die respectievelijk gepland staan voor 22-23 maart en 26-28 maart. We zullen de situatie dagelijks blijven evalueren. Verdere updates zullen indien nodig worden gecommuniceerd."

Door de onrust in het Midden-Oosten moest Formule 1-bandenleverancier Pirelli al een streep zetten door de geplande bandentest op het circuit van Bahrein, waar McLaren en Mercedes de nieuwe regenbanden voor het seizoen 2026 zouden testen.

De gevolgen van de huidige situatie in het Midden-Oosten voor de F1-kalender zijn nog niet in te schatten. De Grand Prix van Bahrein is gepland voor 12 april, een week later gevolgd door de Grand Prix van Saudi-Arabië.