Omstreden kerbstones Qatar aangepast voor openingsrace WEC

De FIA meldt dat de kerbstones aan de buitenkant van de razendsnelle bochten 12, 13 en 14 op Lusail International Circuit zijn aangepast. De achterste rand is vlakker gemaakt om te voorkomen dat auto's beschadigd raken als ze vanuit de uitloopstrook terugkeren op de baan. Ook moet dit bandenproblemen voorkomen. Het besluit is genomen in samenspraak met Michelin, de officiële bandenleverancier van het World Endurance Championship, motorsportbond FIM en Formule 1-bandenleverancier Pirelli. Dat suggereert dat de nieuwe kerbstones na de WEC-race blijven liggen voor de openingsrace van de MotoGP, die volgend weekend wordt verreden op het circuit, en het eerstvolgende bezoek van F1 in december.

"De 'Misano'-kerbstones op Lusail International Circuit zijn hetzelfde als de kerbs die wereldwijd op vele andere circuits gebruikt worden en die gehomologeerd zijn door zowel FIA als FIM", leest de verklaring die de FIA aan Motorsport.com gaf. "Er is met het circuit overeengekomen om de piek en de scherpe achterranden van de 'Misano'-kerbstones in bochten 12, 13 en 14 af te slijpen om het risico op schade aan de zijwand van de band te voorkomen als een auto wijd gaat en vanuit de uitloopstrook opnieuw invoegt. De wijziging is doorgevoerd in overleg met verschillende belanghebbenden (FIA, FIM, Michelin), waarbij ook de Formule 1 en Pirelli op de hoogte zijn gebracht."

Het is niet de eerste keer dat de kerbstones in Qatar het onderwerp van gesprek zijn. Dat gebeurde tijdens het recentste bezoek van F1 aan Lusail ook. Destijds mochten coureurs maximaal achttien ronden per stint rijden om te voorkomen dat er problemen met de banden zou ontstaan. Na de donderdagse trainingen lieten diverse WEC-coureurs zich eveneens kritisch uit over de kerbs. "Het heeft geen zin om over de kerbs te rijden. We noemen ze snijders, omdat ze in het chassis snijden en veel schade kunnen veroorzaken", vertelde Sébastien Buemi aan Motorsport.com.

Jean-Eric Vergne vreesde intussen voor diskwalificaties vanwege te ver afgesleten planken onder de Hypercars. "Als je te laag gaat en veel over de kerbs rijdt, word je gediskwalificeerd omdat de plank te versleten is", legt de Peugeot-rijder uit. "Het is een balans tussen maximale prestaties en een lage rijhoogte en... het is een lange race van zo'n tien uur. Er gaat veel gebeuren, dus dit is zeker iets waar we op moeten letten."