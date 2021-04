Eind vorig jaar nam Gavin afscheid van het Corvette-programma in IMSA, nu heeft hij aangekondigd dat hij dit weekend in Spa zijn laatste race als professional rijdt. Gavin rijdt dit weekend de WEC-race in Spa met Antonio Garcia, maar hangt daarna de helm aan de wilgen. Hij start in Duitsland zijn eigen raceschool en blijft in die hoedanigheid wel verbonden aan Corvette.

“Ik wil hierbij bekendmaken dat de race van dit weekend, mijn 204de voor Corvette Racing, de laatste is in mijn professionele carrière”, aldus Gavin. “Ik stap uit de racewagen, maar begin met de Oliver Gavin Driving Academy een nieuw avontuur. We zijn gevestigd in Boxberg, Duitsland (vlakbij Stuttgart). De komende maanden maken we meer details bekend, we hopen in oktober te starten.”

Gavin was vijf keer klassewinnaar in de 24 uur van Le Mans. Alle vijf de overwinning haalde hij met de Pratt & Miller-renstal, die de Corvettes runt. In 2001 reed Gavin voor het eerst in dienst van Corvette toen hij tijdens de 12 uur van Sebring instapte bij het Konrad Saleen-team.