De winst in de zesuursrace ging naar de #8 GR010 van Brendon Hartley, Ryo Hirakawa en Sebastien Buemi. Het drietal bleef met een ruime marge de twee Penske Porsches voor. Buemi zag de finishvlag ruim een minuut voor de #6 Porsche van Laurens Vanthoor, Andre Lotterer en Kevin Estre. Zeven seconden daarachter kwam de zusterauto van Frederic Makowiecki, Michael Christensen en Matt Campbell over de meet.

Toyota leidde nagenoeg de gehele race. Lang leek het erop dat het een eenvoudige 1-2 voor de Japanners zou worden. Een opmerkelijk technisch probleem voor de wagen van Nyck de Vries, Mike Conway en Kamui Kobayashi kostte hen de kop. Het drietal was de snellere van de twee Toyota’s en leidde in de openingsstint, totdat een probleem met de brandstofdruksensor aan het begin van het derde uur ruim drie minuten kostte. Op dat moment had Conway al een marge van bijna twintig seconden op Hartley opgebouwd. Die voorsprong verloor hij door een drive through penalty vanwege een overtreding tijdens de Full Course Yellow, maar hij had zijn merkgenoot al gauw weer te pakken. Richting de pitstop bouwde Conway opnieuw een mooie marge op, maar daar ging het mis.

De Vries en Kobayashi waren in staat om na het tijdverlies terrein goed te maken. De Japanner klom in het laatste uur nog op tot de vierde stek. Met vijf minuten te gaan ging hij voorbij aan Alessandro Pier Guidi in de Ferrari 499P, nadat Jenson Button vanaf de vierde plek een drive through penalty kreeg voor een bandendrukovertreding en zo terugviel. Kobayashi eindigde uiteindelijk op zeven seconden van Campbell op de vierde plek. Ferrari eindigde als vijfde en zesde, en had geen moment de snelheid die het etaleerde tijdens de 24 uur van Le Mans. De BMW van Robin Frijns, Sheldon van der Linde en Rene Rast eindigde op twee ronden als veertiende.

In de LMGT3 boekte Porsche de vierde zege in vijf races. De Manthey PureRxing Porsche 911 GT3-R van Klaus Bachler, Joel Sturm en Alex Malykhin won voor de tweede maal dit seizoen. Zij domineerden de race en eindigde met een ronde voorsprong op de Aston Martin van Alex Riberas, Daniel Mancinelli en Ian James. De derde plaats ging naar de United Autosports McLaren van Marino Sato, Nicolas Pino en Josh Caygill. Valentino Rossi eindigde als vijfde.

Uitslag 6 uur van Interlagos 2024: