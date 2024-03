De Vries voelt zich thuis bij Toyota in WEC: "Alsof ik veel langer deel uitmaak"

Nyck de Vries heeft al veel ervaring opgedaan in het World Endurance Championship dankzij zijn tijd bij het LMP2-team van Racing Team Nederland. Het leverde hem uiteindelijk een reserverol op bij het Toyota LMP1-team, dat nu nog steeds actief is in de topklasse van de langeafstandsracerij. Dit jaar rijdt De Vries voor het eerst een volledig seizoen in de topklasse, de Hypercars, namens het Japanse merk. De eerste race in Qatar, een race over een afstand van 1812 kilometer, verliep niet helemaal naar wens voor Toyota, de kampioenen van 2023. De Vries liep nipt de pole-position mis, maar in de race kwam het team snelheid tekort in de GR010 Hybrid en werd het slechts zesde - wat P5 werd door de diskwalificatie van Cadillac - en achtste.

"Het was een goed weekend voor ons", blikt De Vries in een exclusief interview met Motorsport.com terug op de openingsrace in Qatar. "We kwamen wat performance tekort maar we hebben het als team goed gedaan door zesde en achtste te eindigen. Dat zijn kostbare punten en dat is tijdens zo'n seizoen ook het voornaamste doel: het maximaal haalbare aantal punten pakken met het pakket dat je tot je beschikking hebt. Soms zul je competitief zijn en soms zul je een klein beetje meer moeite hebben. Wat dat betreft waren we enigszins tevreden met dat weekend."

Het Hypercar-debuut is De Vries goed bevallen, mede door de goede samenwerking met het personeel van Toyota. "Het was mijn eerste weekend met het team en hoewel het mijn eerste seizoen is, voelt het alsof ik al veel langer deel uitmaak van dit team", legt de 29-jarige Nederlander uit. "Dat is een enorm voordeel omdat ik me daardoor meer thuis voel en de integratie als een proces al heeft plaatsgevonden. Het racen is altijd een beetje anders, er komt een andere soort druk bij kijken wanneer het er echt toe doet, maar ik heb er echt van genoten."

Daarnaast is De Vries blij met ervaren langeafstandsracers zoals Kamui Kobayashi en Mike Conway als teamgenoten voor zijn eerste jaar in de Hypercars. "Zij rijden hier al veel jaren mee en vroeger, toen ik nog in de karts zat, volgde ik hun carrières met Kamui in de Formule 1 en Mike in de IndyCar. Het is fijn om zo veel ervaring in het team te hebben en te kunnen luisteren naar ieders ervaring en verhalen uit de racerij. Ik geniet ervan om te horen hoe mensen terecht zijn gekomen waar ze nu zijn."

Na jaren van Formule E en een avontuur in de Formule 1 is het WEC wel weer even wennen voor De Vries. "Het verschil met andere kampioenschappen waar ik in heb geracet is dat dit een langeafstandskampioenschap is en je nog meer samenwerkt. Dat voel je in alle processen", licht hij toe. "Het is echt een teamprestatie en je moet samen naar een gemeenschappelijke basis en een gemeenschappelijk compromis toewerken. Maar daar geniet ik echt van en ik kijk uit naar de rest van het seizoen."

WEC-kampioen Toyota finishte als zesde en achtste in Qatar. Foto door: Shameem Fahath

Toeleven naar Le Mans

Het WEC geniet van toenemende populariteit dankzij de introductie van de Hypercars en de vele merken die zich sindsdien hebben ingeschreven, waaronder Ferrari, Peugeot, Porsche en Lamborghini. Het resulteert in een competitief veld van maar liefst negentien Hypercars en achttien LMGT3's. "Het WEC staat er geweldig voor", stelt De Vries. "We hebben een groot startveld met geweldige coureurs, fantastische teams en grote fabrikanten. Ik zit bij een goed team, we racen op gave circuits en de competitie is goed. Het is geen geheim dat iedereen op dit moment toeleeft naar Le Mans."

Voor die race groeit het startveld van 37 auto's naar 62. Alleen voor de 24 uur van Le Mans keren de LMP2-bolides terug, maar de inschrijvingen van de Hypercars stijgen dan van 19 naar 23 door extra teams van huidige fabrikanten. "Alles bij elkaar staat het er geweldig voor en ik geniet er echt van dat ik daar deel van uitmaak", vervolgt De Vries. "Als je naar de eerste anderhalf uur van de race in Qatar kijkt en ziet hoe competitief het was en de gevechten die op de baan plaatsvonden: het was vanaf de start een sprintrace. Hoewel ik zelf niet de start deed, genoot ik er heel erg van om de gevechten te zien. We zijn hier uiteindelijk om te racen en we houden ervan om dat te zien."

Bij zo'n langeafstandsrace komen veel verschillende elementen kijken die het verschil kunnen maken tussen succes en een teleurstellend resultaat. Bandenmanagement, brandstofmanagement, door het verkeer rijden en de batterij van het hybridesysteem: enkele voorbeelden van zaken waar coureurs in het WEC mee bezig zijn. De Vries is daarom van mening dat er niet één uitdaging is bij het besturen van een Le Mans Hypercar. "Naar mijn mening is er in zo'n zeer geavanceerde omgeving nooit sprake van één uitdaging. Er is nooit één sleutel tot succes. Deze auto's zijn zeer complex en als je slechts één onderdeel van het werk onder de knie hebt, zul je nooit in staat zijn om vooraan mee te vechten. Er springt dus niet één uitdaging tussenuit. Je moet op alle vlakken goed zijn om uit te blinken en de concurrentie te verslaan."

Endurancetest Portimão

Op het moment dat we De Vries interviewen, is er regelmatig een auto op de achtergrond te horen. Hij is aanwezig bij een test op Portimão alvorens hij naar Tokio afreist voor de Formule E-race aldaar. "Dit is onze laatste endurancetest voor Le Mans", licht De Vries toe. "Vandaag draait om een bandentest en het is de bedoeling dat het met slicks gebeurt, maar het regent af en aan vandaag en de omstandigheden zijn eerlijk gezegd niet geweldig. Morgen [woensdag] begint de endurancetest en dan zullen Seb [Buemi] en ik naar Tokio reizen. Dit zal onze laatste test voor Le Mans worden, maar Imola volgt natuurlijk ook binnenkort en daarna hebben we nog Spa. We hebben nog een paar races te gaan voordat we ons gereedmaken voor juni."

Bij die test op Portimão, dat vorig jaar nog op de WEC-kalender stond, zijn ook merken als BMW, Ferrari, Lamborghini en Peugeot aanwezig. Porsche doet ook een endurancetest - met als gastrijder Sebastian Vettel - maar dan op MotorLand Aragon. De focus ligt bij die tests met name op Le Mans, maar: "De test die we hier doen draagt natuurlijk ook bij aan wat we op Imola zullen doen", benadrukt De Vries. "Het is dus niet alleen een Le Mans-test, maar omdat het een test van 36 uur is heeft het wel wat relevante Le Mans-elementen. Maar al het werk zal ook voor aankomende evenementen nuttig zijn. Imola is voor iedereen een nieuw circuit, het is nieuw op de WEC-kalender. Volgens mij gaan een paar teams daar testen, als ik me niet vergis Porsche en Lamborghini. Het is een vrij smal circuit, dus ik ben benieuwd hoe dat gaat uitpakken."

Voor die race op Imola heeft De Vries hoge verwachtingen, ondanks de moeizame race in Qatar. "Ik heb altijd hoge verwachtingen", klinkt het strijdlustig. "Ik geloof in ons team en het personeel. Ik zie geen reden waarom we niet vooraan zouden kunnen meestrijden." Hij plaatst wel nog een kanttekening. "Zoals gezegd zullen we sommige weekenden competitiever zijn dan in andere. Het veld zit dicht bij elkaar. Op dit moment heb ik geen glazen bol om te voorspellen hoe het op Imola zal zijn, maar ik hoop dat we vooraan kunnen meestrijden en veel punten kunnen pakken."

De focus ligt bij de teams nu al op Le Mans, maar eerst volgen Imola en Spa nog. Foto door: JEP / Motorsport Images

Formule E of WEC?

Dit jaar wisselt De Vries zijn verplichtingen in het WEC af met zijn Formule E-taken bij Mahindra. Over het algemeen levert dat qua schema geen al te grote problemen op, maar in mei is er wel degelijk een clash tussen twee evenementen. In het weekend van 11 en 12 mei vindt een tweeluik van de Formule E in Berlijn plaats terwijl op 11 mei ook al de 6 uur van Spa-Francorchamps wordt verreden. Formule E-teambazen moesten onlangs stemmen om coureurs toestemming te geven om na de WEC-race nog deel te nemen aan de tweede race in Berlijn, aangezien zeven coureurs een dubbelprogramma in het WEC en de Formule E volgen.

Coureurs moesten een uitzondering krijgen van de teambazen, maar er was geen unaniem besluit en dus moeten die zeven coureurs, waaronder Robin Frijns, Jean-Eric Vergne en De Vries, een keuze maken tussen de twee klassen. Stoffel Vandoorne en Vergne, beide DS Penske-coureurs, hebben aangegeven dat de Formule E voorrang krijgt. Of De Vries al weet wat hij dat weekend gaat doen? "Ik weet het wel, jij niet", grapt hij. "Het zal binnenkort duidelijk worden maar zover zijn we nog niet."

De komende weken zit De Vries in ieder geval niet stil. "Voor elke race brengen we een dag in de simulator door. Eerst naar Tokio en dan terug naar Engeland. Dan ga ik twee dagen naar Misano en daarna keer ik terug naar Duitsland voor een dag met Toyota voor Imola. Kortom, elk weekend zijn we ergens wel aan het racen. En tussendoor bereiden we ons in de simulator voor."