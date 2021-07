De Vries vervangt Van Uitert op Monza bij Racing Team Nederland

Afgelopen weekend had Van Uitert al op Monza moeten racen voor de European Le Mans Series. Daar kwam uiteindelijk echter niets van terecht, want de Nederlander testte positief op het coronavirus. United Autosports, het team waarvoor Van Uitert uitkomt in de ELMS, moest hierdoor een van de auto’s terugtrekken voor de race.

In het World Endurance Championship rijdt Van Uitert samen met Frits van Eerd en Giedo van der Garde voor Racing Team Nederland. Komend weekend staat de zes uur van Monza op het programma, maar ook dan is de 22-jarige coureur uit Dongen niet van de partij. Zijn vervanger bij de Nederlandse renstal luistert naar de naam Nyck de Vries, die daardoor terugkeert bij het team waarvoor hij vorig jaar nog racete in het WEC.

Zelf rijdt De Vries nu namens Mercedes in de Formule E, terwijl hij de eer van G-Drive Racing verdedigt in de ELMS. Afgelopen weekend was de uit Sneek afkomstige coureur niet aanwezig bij de vier uur van Monza, doordat hij in New York aan de start verscheen bij de Formule E. Het wordt voor De Vries zijn eerste WEC-start sinds de seizoensafsluiting van afgelopen seizoen in Bahrein. Wel is hij dit jaar verbonden aan het fabrieksteam van Toyota, waarvoor hij reserve is.