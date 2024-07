De Vries en Toyota veroveren pole voor WEC 6 uur van Sao Paulo

De tien snelste teams uit de kwalificatie mochten tijdens de Hyperpole op Autodromo José Carlos Pace strijden om de pole-position voor de 6 uur van Sao Paulo, de eerste krachtmeting sinds de 24 uur van Le Mans van vorige maand. Toyota liet zich in deze beslissende kwalificatiesessie van zijn beste kant zien door voor het eerst dit seizoen de pole-position te veroveren. Die eer was voor Kamui Kobayashi, die met de #7 GR010 Hybrid 1.23.140 noteerde en zo teamgenoten Mike Conway en Nyck de Vries de pole-position bezorgde. Het feest voor Toyota werd compleet gemaakt door Sébastien Buemi, die de #8 Toyota met een tiende achterstand op de tweede plek zette.

Porsche was met vier bolides vertegenwoordigd in de Hyperpole, waarin Matt Campbell uiteindelijk de snelste bleek door met de #5 Porsche Penske Motorsport de derde startpositie te veroveren. Wel greep de equipe zo naast de derde pole in vijf races. De zusterbolide met startnummer 6 was in handen van Kevin Estre goed voor de vijfde positie op ruim twee tienden van Kobayashi en Toyota. De twee Porsches van Penske Motorsport werden gescheiden door Alex Lynn, die de vierde tijd reed in de #2 Ganassi Cadillac V-Series.R. Antonio Fuoco was zesde in de #50 Ferrari AF Corse 499P, gevolgd door de twee Jota Toyota's van Callum Ilott en Jenson Button op de zevende en achtste stek. De #51 Ferrari AF Corse 499P kwam in handen van Alessandro Pier Guidi tot de negende tijd, terwijl Robin Frijns de langzaamste van het tiental coureurs was in de #20 WRT BMW M Hybrid V8.

Uitslag Hyperpole WEC 6 uur van Sao Paulo - Hypercars

Iron Dames pakt tweede LMGT3-pole van 2024

In de LMGT3-klasse was er een succesje te vieren voor Iron Dames, dat voor de tweede keer dit seizoen pole-position pakte. Sarah Bovy reed 1.34.413 in de #85 Iron Dames Lamborghini. De #92 Manthey PureRxcing Porsche volgde in handen van Aliaksandr Malykhin op bijna vier tienden achterstand op de tweede positie, voor de twee United Autosports McLarens van respectievelijk Josh Caygill en James Cottingham. De #91 Manthey EMA Porsche van onder meer de Nederlander Morris Schuring kwam tot de vijfde startpositie op Interlagos. Yasser Shahin gaf echter wel al een seconde toe op de polesitter.

De WEC 6 uur van Sao Paulo begint zondag om 11.30 uur lokale tijd. In Nederland is het dan 16.30 uur.

Uitslag Hyperpole WEC 6 uur van Sao Paulo - LMGT3