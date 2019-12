De Vries werkt geslaagde 'rookie-test' af in LMP1-bolide Toyota

De Vries werd door de WEC-organisatie naar voren geschoven en mocht zodoende de ruim duizend pk sterke Toyota TS050 Hybrid LMP1 aan de tand voelen in Bahrein. Hij liet een gedegen indruk achter en noteerde een 1.44.561 als snelste ronde in de #8-bolide van het Japanse merk. Hij was daarmee slechts een fractie langzamer dan Thomas Laurent. De officiële test- en reservecoureur van Toyota noteerde een 1.44.514 in de #7-auto. Beide heren waren overigens wel een halve seconde langzamer dan Yamashita. De Japanse Super GT-kampioen van 2019 maakte indruk met een 1.44.075.

Ondanks dat de Japanner zich qua rondetijd afgetekend de snelste rookie toonde, mogen we daar volgens Pascal Vasselon niet al teveel achter zoeken. Hij laat namens Toyota weten uitermate tevreden te zijn met alle deelnemers aan de rookie-test. "Alle drie de rookies waren vandaag erg goed. Ze hebben geen fouten gemaakt op de baan en waren allemaal snel." Het vergelijken van tijden is volgens hem ook onterecht, aangezien Yamashita een extra setje verse banden tot zijn beschikking kreeg.

Van Uitert voelt nieuwe Porsche aan de tand

Job van Uitert kwam eveneens in actie tijdens de rookie-test in Bahrein. Hij stapte in de Porsche 911 RSR-19, de nieuwste fabriekswagen van de constructeur uit Weissach. Het Nederlandse LMP2-talent reed in de ochtenduren 28 ronden en klokte een 1.58.731 als persoonlijke toptijd. In de middaguren werkte hij nogmaals een korte run af.

Met medewerking van Gary Watkins