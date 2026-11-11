WEC Monza

Nieuwe records voor Toyota's Hypercar-trio met WEC-titel van 2026

Een dominant jaar voor Toyota Racing heeft de crew van de #8 TR010 Hybrid in de recordboeken gebracht

Rachit Thukral

Gepubliceerd: 11 nov 2026, 13:39

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#8 Toyota Gazoo Racing Toyota TR010: Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa

Foto: JEP

Sebastien Buemi, Brendon Hartley en Ryo Hirakawa hadden hun staat van dienst in de sportscarracerij al gevestigd, maar hun namen werden vorige week in de geschiedenisboeken gegrift na hun succes in de World Endurance Championship van 2026.

Het Toyota-trio werd tijdens de seizoensfinale, de 6 uur van Monza, gekroond tot Hypercar-kampioen van 2026, na een seizoen waarin de Japanse fabrikant de concurrentie zowel op de baan als aan de pitmuur comfortabel de baas was.

Buemi, Hartley en Hirakawa - aan boord van de #8 TR010 Hybrid - profiteerden van de verbeterde vorm van het team en pakten uiteindelijk de titel met een voorsprong van 18 punten, nadat ze drie van de acht races hadden gewonnen.

Voor Buemi en Hartley betekende het resultaat een nieuwe mijlpaal in hun al imposante carrières. Beiden zijn nu vijfvoudig Hypercar/LMP1-kampioenen, waarmee ze met afstand de succesvolste coureurs in de WEC-geschiedenis zijn. Degene die qua titels het dichtst bij hen in de buurt komt, is toevallig hun teamgenoot Hirakawa, die zijn derde kroon in vijf jaar veroverde met een ongelooflijk slagingspercentage van 60 procent.

Vijf titels winnen in welk wereldkampioenschap dan ook is een enorme prestatie. Buemi en Hartley behoren nu zelfs tot een zeer exclusieve groep coureurs die vijf of meer titels hebben gewonnen in door de FIA gesanctioneerde kampioenschappen.

Sebastien Loeb - 9 titels (2004-12 in WRC)

Sebastien Ogier - 9 titels (2013-18, 2020, 2021, 2025 in WRC)

Michael Schumacher - 7 titels (1994-95, 2000-04 in de Formule 1)

Lewis Hamilton - 7 titels (2008, 2014-15, 2017-20 in de Formule 1)

Juan Manuel Fangio - 5 titels (1951, 1954-57 in de Formule 1)

Jose Maria Lopez - 5 titels (2014-16 in WTCC, 2020-21 WEC)

Toyota celebrates 2026 Hypercar title

Photo by: Getty Images

Voor Buemi had het resultaat extra betekenis, aangezien hij de coureur is die het langst voor Toyota rijdt. Sinds hij zich in 2013 aansloot bij de LMP1-campagne van het merk, heeft hij in Keulen alle hoogte- en dieptepunten van dichtbij meegemaakt en met 29 zeges het record voor de meeste algemene WEC-overwinningen gepakt.

“Het gevoel is moeilijk te omschrijven. Natuurlijk is het geweldig om dit met Brendon en Ryo te delen”, zei hij. “Le Mans verliezen was duidelijk zwaar, maar het winnen van het kampioenschap maakt dat een beetje goed. Ik denk dat die overwinning in Fuji ons echt in de titelstrijd bracht, en daarna opnieuw die geweldige race in Barcelona.

“Het is natuurlijk een beetje jammer dat we [op Monza] niet konden vechten. We waren gewoon te langzaam, en dat is een beetje jammer na onze dominantie in Barcelona. Maar uiteindelijk wisten we dat we hier auto #7 moesten verslaan. We hadden een behoorlijke voorsprong, maar met die VSC's en full course yellows weet je nooit wat er kan gebeuren, dus het is moeilijk om het te beseffen.

“Ik denk dat het team dit echt enorm verdient. Het is geweldig geweest voor het team, dat deze nieuwe auto moest maken en hierheen kwam en dit keer echt won waar iedereen bij was. Niemand kan zeggen dat we alleen hebben gewonnen, dus het is een geweldig gevoel.”

Voor Hartley was dit zijn derde titel met Toyota, na de kampioenschappen van 2015 en 2017 met Porsche. Maar na het vertrek van het Duitse merk uit de hoogste klasse van de sportscarracerij kende Hartley een ongelukkige periode in de F1 bij Toro Rosso, voordat hij in 2019 met Toyota terugkeerde naar zijn roots.

“Ik geniet er nu echt van met Brendon”, voegde Buemi toe. “We maakten er grappen over, omdat hij jonger is dan ik [Buemi is 38, Hartley is 37], dus hij is een jongere vijfvoudig wereldkampioen. De jongste ooit! Maar het is een plezier om de auto met mijn twee teamgenoten te delen, en Ryo had vorige week natuurlijk de F1-race [in Mexico] en leverde opnieuw zo’n goed werk. Het is geweldig.”

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota TR010: Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa

Photo by: Jakob Ebrey

Na de titeltriomf sprak een emotionele Hartley openlijk over de impact van het verlies van de 24 uur van Le Mans van dit jaar, waarbij hij toegaf dat hij de nederlaag persoonlijk had opgevat. Beide TR010-hybrids reden op zondagochtend op Circuit de la Sarthe nek-aan-nek, nadat ze de #12 Cadillac V-Series.R van Norman Nato waren gepasseerd, toen een full-course yellow het verloop van de race veranderde.

“Er waren op Le Mans echt gemengde gevoelens, vooral voor mij”, zei hij. “Als je de kans hebt om Le Mans te winnen en die glipt je door de vingers, dan is dat moeilijk te verwerken. Natuurlijk waren we heel blij voor het team dat erin slaagde om Le Mans opnieuw te winnen [met de #7-auto] met al deze concurrentie.

“Maar ik vatte het eigenlijk zelfs een beetje persoonlijk op, omdat het een stint was waarin ik in de auto zat en er iets langer over deed om de Cadillac voorbij te komen, waardoor de zusterauto ons bij de volgende pitstopreeks kon passeren. Dus op de een of andere manier nam ik daar de verantwoordelijkheid voor.

“Ook al waren we een groot deel van de race dominant, het glipte weg. Ik denk dat we het allemaal slecht hebben opgenomen, maar ik heb persoonlijk een beetje verantwoordelijkheid genomen en ik ben echt trots op hoe wij drieën in dit laatste deel van het seizoen zijn teruggevochten.”

Hirakawa’s titelkroning volgde een week nadat hij een verrassende kans had gekregen om zijn F1-debuut te maken tijdens de Grand Prix van Mexico, waar hij een punt scoorde voor Haas. Hirakawa, die werd gepromoveerd vanuit Toyota’s Super GT- en Super Formula-bezetting, heeft sinds zijn debuut in 2022 gestaag zijn tempo opgevoerd en heeft nu laten zien dat hij zijn meer ervaren teamgenoten kan verslaan.

Het zegt veel over Hirakawa’s talent dat Toyota geen andere Japanse coureur heeft kunnen aanwijzen die het kan overnemen wanneer Kamui Kobayashi stopt met zijn rijtaken in de #7-auto.

Ryo Hirakawa, Haas F1 Team, Laura Mueller, Haas F1 Team

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

“Ik ben gewoon heel blij, niet alleen voor auto acht, maar ik denk dat ik kan zeggen dat dit de grootste prestatie is voor Toyota Motorsport”, zei Hirakawa. “We hebben Le Mans gewonnen, en het kampioenschap winnen bij zowel de coureurs als de fabrikanten is volgens mij een enorme prestatie voor ons.

“Veel dank aan het team en iedereen heeft geweldig werk geleverd. We hadden vorig jaar een heel zwaar jaar, maar we kwamen met een nieuw pakket en wonnen alles, dus daar moeten we trots op zijn. Tegelijkertijd willen we volgend jaar nog sterker zijn.

“Om eerlijk te zijn kan ik niet wachten op volgend jaar, maar ik wilde gewoon iedereen waarderen die erbij betrokken is. Ik kan niet wachten op volgend jaar.”

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