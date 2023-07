De Ferrari 499P Le Mans Hypercar zal voor de 6 uur van Monza van aankomend weekend met vijf kilogram meer ballast rijden terwijl het maximumvermogen ook is verlaagd met 12kW, ofwel 16pk. Dit is ten opzichte van de Balance of Performance waarmee Antonio Giovinazzi, Alessandro Pier Guidi en James Calado de 24 uur van Le Mans wonnen. Zij tekenden daarmee voor een historische zege voor het Italiaanse merk, dat voor het eerst in vijftig jaar weer meedeed aan de topklasse in de langeafstandsrace op het Circuit de la Sarthe. Toyota kwam in die race als tweede over de streep, op ruim een minuut achterstand mede door een kostbare spin van Ryo Hirakawa. Zij zullen niet met extra ballast rijden tijdens de 6 uur van Monza, maar moeten wel 5kW, ofwel zo'n 7pk, aan maximumvermogen inboeten.

Op maandagavond zijn de algemene BoP-veranderingen voor de rest van het WEC-seizoen 2023 gepubliceerd. Deze eenmalige, overkoepelende wijziging van wat bekend staat als de fabrikanten-BoP stond gepland in het oorspronkelijke kader dat voor dit seizoen was vastgelegd. De regelgevers van het WEC, de FIA en de Automobile Club de l'Ouest, kozen ervoor om eenzijdig de BoP te herzien in de aanloop naar Le Mans, in wat werd omschreven als een 'correctie' van de cijfers die voorafgaand aan het seizoen werden gepubliceerd en die bedoeld waren om te blijven gelden tot na Le Mans. Het WEC-comité heeft aparte BoP-tabellen uitgegeven voor elk van de drie resterende rondes van het 2023-seizoen in Monza, Fuji in september en de slotrace in Bahrein in november. In een verklaring laat de FIA weten dat dit te maken heeft met de verschillende karakteristieken van deze drie circuits.

De oorspronkelijke BoP bevatte ook twee aparte tabellen, één voor de seizoenopener, de 1000 Mijl van Sebring, en één voor de rondes van Portimão en Spa in april en daarna Le Mans. Dit weerspiegelde de unieke kenmerken van de Sebring International Raceway en werd niet beschouwd als twee aparte BoP's. Ferrari moet het door de veranderingen aan de BoP ook op Fuji en Bahrein doen met meer gewicht en minder vermogen dan op Le Mans het geval was. Het minimumgewicht, dat voor de race in Frankrijk op 1064 kilogram lag, is met respectievelijk 12 en 11 kilogram verhoogd voor de laatste twee races van het seizoen. Voor beide races is het vermogen dat uit de hybride aandrijflijn wordt geput met 4kW, 5pk, verlaagd.

Verdere aanpassingen mogelijk

De Toyota GR010 Hybrid LMH heeft een minimumgewicht van 1080 kilogram en dat blijft ongewijzigd voor de rest van het seizoen. Wel is er goed nieuws voor de Japanse fabrikant, aangezien het maximumvermogen met 2kW (2,7pk) is verhoogd ten opzichte van de 512kW (686pk) waarmee het in de eerste vier races van het seizoen reed. De Cadillac V-Series.R LMDh heeft voor de komende races een lager minimumgewicht gekregen. Ze begonnen met 1064 kilogram, maar op Monza wordt dat 14 kilogram minder, op Fuji 7 kilogram minder en op het Bahrain International Circuit 9 kilogram minder. Dat gaat wel ten koste van het maximumvermogen dat de auto genereert. Dat is namelijk respectievelijk met 15, 9 en 8 kW verminderd.

Porsche heeft voor haar 963 LMDh ook enkele aanpassingen gekregen: het minimumgewicht zal tussen één en zes kilogram verhoogd worden in de komende races terwijl het vermogen met 2 tot 10kW daalt. De Peugeot 9X8 LMH, wat tot nu toe nog niet de meest competitieve bolide is gebleken, mag de komende races met 4kW meer vermogen rijden. Wel moet de Franse renstal op Monza met 4 kilogram meer ballast rijden terwijl de bolide op Fuji 4 kilogram lichter mag zijn. Voor het Amerikaanse Glickenhaus verandert er helemaal niets terwijl de Vanwall-Gibson Vandervell 680 LMH voor de resterende races een toename in het vermogen heeft gekregen van 8kW. Bovendien is de maximale energie dat de auto's gedurende een stint mogen gebruiken, gemeten in megajoules, aangepast om de veranderingen in gewicht en vermogen en de verschillende baankarakteristieken te weerspiegelen. Een verdere aanpassing aan de BoP om de balans tussen de LMH en LMDh op orde te brengen, is onder het systeem na twee races toegestaan. Zodoende kan er dus nog wat aangepast worden voor de 8 uur van Bahrein, de laatste ronde van het seizoen.