Lapierre snelste tijdens WEC-rookietest, Ogier test Hypercar Toyota

Daags na de afsluiting van het WEC-seizoen 2021 stond traditiegetrouw de afsluitende rookietest op het programma. Achttien teams verschenen daar dit jaar bij aan de start en de meesten daarvan koppelden een van hun vaste rijders aan een coureur zonder ervaring in de betreffende WEC-klasse. Alpine deed dat als enige Hypercar-inschrijving niet, maar klokte met Nicolas Lapierre achter het stuur wel de snelste tijd van de test. De 1.48.697 van de Fransman was anderhalve tiende sneller dan WEC-kampioen Mike Conway in de #7 Toyota GR010 Hybrid nodig had voor zijn snelste ronde. Sebastien Buemi zette de #8 Toyota op de derde plek, hij was vier tienden langzamer dan Lapierre.

Toyota zette wél twee nieuwkomers in tijdens de test op het Bahrain International Circuit. Charles Milesi kreeg de kans van de WEC om in te stappen in de auto met startnummer 7 en legde daarin ruim dertig ronden af. De LMP2-kampioen klokte daarin 1.49.636 als snelste tijd. In de andere Toyota mocht zevenvoudig WRC-kampioen Sebastien Ogier zijn eerste meters in een Hypercar maken, nadat hij vorige maand al in de simulator kennismaakte met de bolide. De Fransman – die in 2022 graag zijn entree wil maken in de endurance – richtte zich vooral op langere runs en kwam na 94 ronden tot 1.50.647 als snelste rondetijd.

De snelste tijd in de LMP2-klasse werd genoteerd door Sophia Flörsch, die bij kampioensteam WRT achter het stuur mocht kruipen. Zij noteerde 1.50.870 en was daarmee een halve seconde sneler dan Jazeman Jaafar. De Maleisiër mocht zijn geluk beproeven in de #28 JOTA. DragonSpeed eindigde op de derde plek in de ranglijst door Sebastian Montoya, die daardoor in dezelfde auto reed als waar vader Juan Pablo zaterdag de 8 uur van Bahrein afwerkte. Richard Mille Racing gaf intussen enkele vrouwen de kans om een LMP2-bolide aan de tand te voelen. Zo klokte tweevoudig WEC-kampioene Jamie Chadwick een 1.53.668 als snelste tijd, terwijl de aan Alpine verbonden Lilou Wadoux 1.55.131 noteerde.

In de GTE Pro werd de snelste tijd gereden door Porsche-coureur Kevin Estre. Hij had 1.57.583 nodig voor een ronde op het Bahrain International Circuit, waarmee hij slechts 52 duizendsten van een seconde sneller was dan Alessandro Pier Guidi in de snelste Ferrari. Aston Martin-junior Andrew Watson klokte de snelste ronde in de GTE Am door in de #33 TF Sport Vantage GTE in 1.58.403 rond te gaan.