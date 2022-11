Tandy en Makowiecki maken Porsche LMDh-team compleet

Komend seizoen zal Porsche groot inzetten in het langeafstandsracen. In zowel het FIA World Endurance Championship als het IMSA WeatherTech Sportscar Championship komt het legendarische merk samen met Penske Motorsport in actie met twee wagens. Daarvoor zijn tien full-time coureurs nodig. Acht daarvan waren al bevestigd. Nu is bekend dan Nick Tandy en Frédéric Makowiecki de overige stoeltjes gaan innemen.

Tandy reed de afgelopen twee jaar voor Corvette, maar was daarvoor ook al jarenlang onderdeel van Porsche. Zo won hij in 2015 al de 24 uur van Le Mans. Dat deed hij samen met Nico Hülkenberg en Earl Bamber. De 38-jarige Brit won ook de 24 uur van Spa, 24 uur van de Nürburgring en Petit Le Mans. Makowiecki is al jaren GT-coureur bij Porsche en was nauw betrokken bij de ontwikkeling van de 963 LMDh. Afgelopen jaar won de Fransman met Porsche ook de GTE-Pro klasse op Le Mans.

Tandy en Makowiecki voegen zich bij het al bestaande team van Felipe Nasr, Dane Cameron, André Lotterer, Kevin Estre, Michael Christensen, Laurens Vanthoor, Mathieu Jaminet en Matt Bell. Hoe de tien full-timers over de kampioenschappen verdeeld worden is nog niet bekend, net als wie bij de grote IMSA-races de teams gaan aanvullen.