WEC-team MTEK en BMW stoppen samenwerking

De relatie tussen BMW en MTEK was onzeker na het vertrek van de Duitse constructeur uit het FIA World Endurance Championship. Het team had gehoopt om van BMW een nieuw programma te krijgen, maar de twee partijen konden geen akkoord vinden en gaan nu uit elkaar. "We zijn nu aan het uitkijken naar andere mogelijkheden", bevestigt de Nederlandse teambaas Ernest Knoors aan Motorsport.com. Onze voorkeur is om in het WEC te blijven en er zijn verscheidene mogelijkheden in alle klassen, maar het is nog te vroeg om daar iets over te zeggen. Tegen het einde van het jaar weten we misschien meer."

MTEK heeft alvast zijn uitvalsbasis in de buurt van het BMW-hoofdkwartier in München gesloten. Knoors werkt nu verder met "alle belangrijke mensen" vanuit een locatie bij Amsterdam, maar de kans is klein dat het team nog onder dezelfde naam verder zal racen.

Motorsport.com vroeg aan BMW Motorsport-baas Jens Marquardt om een reactie en die liet optekenen dat "we enkele gesprekken hebben gehad over wat we zouden kunnen doen, maar we hebben geen akkoord bereikt en de samenwerking is ten einde gekomen."

MTEk vertegenwoordigde het Beierse merk tussen 2013 en 2015 in de DTM en werkte het superseizoen 2019-2019 in het WEC af met de M8 GTE, die na een seizoen al werd teruggetrokken door BMW.

Met medewerking van Gary Watkins