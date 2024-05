Schumacher: Zal Vettel laten weten of Le Mans de moeite waard is

De afgelopen tijd gingen er geruchten dat Sebastian Vettel mogelijk dit jaar nog zijn debuut zou maken tijdens de 24 uur van Le Mans. De viervoudig F1-kampioen had eerder dit jaar getest namens Porsche in de 963 Hypercar en dat leek een opmaat naar Le Mans, maar op de definitieve inschrijflijst ontbreekt zijn naam. Mick Schumacher, die Vettel in F1 als mentor zag, had hem graag in Le Mans gezien. "Ik vind het altijd leuk om Sebastian te zien, maakt niet uit waar!", zegt Schumacher tegen Motorsport-Magazin.com. Hij is van plan om zijn landgenoot na de langeafstandsklassieker te spreken. "Ik heb het zelf nog nooit meegemaakt. Na de race zal ik hem waarschijnlijk vertellen of het de moeite waard is of niet", aldus de 25-jarige Duitser.

Een andere Formule 1-coureur die wel op de startgrid staat voor de 24 uur van Le Mans, is Jenson Button. De F1-kampioen van 2009 zal namens Porsche Jota deelnemen en het is voor hem de tweede keer dat dit in de topklasse gebeurt, al is het in tegenstelling tot 2018 nu in een Hypercar en niet een LMP1. De Brit heeft in 2017 voor het laatst Formule 1 gereden, maar volgens Schumacher is een Hypercar niet ingewikkelder dan zo'n F1-auto. "Sinds Jenson voor het laatst in de Formule 1 reed, hebben F1-auto's een lange weg afgelegd als je kijkt wat een coureur moet doen. In vergelijking daarmee is de Hypercar relatief ongecompliceerd", meent de Mercedes F1-reserve. "We hebben hier verschillende instellingen die we kunnen en moeten wijzigen op het stuurwiel. Maar het is niet zo complex als een Formule 1-auto", aldus Schumacher, die zo alvast Vettel ook geruststelt.

Vettel reed dit jaar in de simulator van Porsche en stapte ook in tijdens een endurancetest op het circuit van Aragon. Daar werkte hij 118 ronden af in de Porsche 963, waar de voormalig F1-coureur flink van genoot. "Het was erg leuk om de Porsche 963 hier in Aragon te besturen", zei de 53-voudig Grand Prix-winnaar destijds. "Ik moest wel even wennen en het ritme vinden. De rijervaring is anders, simpelweg omdat er een dak boven je hoofd zit. Bovendien is de auto zwaarder en zijn de banden anders. De fabrieksrijders van Porsche waren zeer behulpzaam en legden me uit waar ik aan moest wennen. Dat maakte het een stuk eenvoudiger."