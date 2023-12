Dat is volgens de vicepresident van Alpine Motorsport, Bruno Famin, vastgelegd in het contract van Mick Schumacher. "Het contract is helder, de overeenkomst met Mick is helder: als hij de kans heeft om in de Formule 1 te rijden om George [Russell] of Lewis [Hamilton] te vervangen, zal hij naar de Formule 1 gaan", zegt Famin tegen Dailysportscar.com. Dat stelt Alpine wel voor de uitdaging om alvast aan een reservecoureur te denken, voor het geval het zover komt. "Een reservecoureur zal te zijner tijd bekend zijn. We zullen er een hebben. Als we een probleem hebben binnen de Alpine Endurance-familie, vinden we gemakkelijk een reservecoureur", verzekert Famin.

De Formule 1 en het WEC clashen volgend jaar al direct in het eerste weekend, aangezien de F1 op 2 maart in Bahrein racet terwijl WEC aan de 1.812 kilometer van Qatar begint. Ook in ronde 2 van het WEC clashen de twee raceklassen, waarbij de F1 dan in China is terwijl het WEC op Imola aan de zesuursrace begint. De eerste ronde zonder clash is de 6 uur van Spa-Francorchamps, waar Schumacher dan dus een zekerheid is voor Alpine.

Waardevolle ervaring in Formule 1

Schumacher, die in 2021 zijn F1-debuut maakte maar na twee seizoenen al afscheid moest nemen, maakt in 2024 de overstap naar de langeafstandsracerij. De 24-jarige zoon van F1-legende Michael Schumacher is bij het Hypercar-team van Alpine de enige zonder ervaring in de endurance, maar Famin ziet in zijn F1-ervaring wel een toegevoegde waarde. "Wat hij het team kan brengen is zijn ervaring met het zeer hoge competitieniveau natuurlijk", legt Famin uit. "Langeafstandsracerij is nu ook een discipline met een zeer hoog niveau omdat we zoveel fabrikanten hebben met zeer goede line-up en ingenieurs. Het draait niet alleen om snelle coureurs, maar om coureurs die voor één, twee of drie stints op de banden en de auto letten voor hun teamgenoten, die graag wat compromissen sluiten om de beste prestaties van alle drie de coureurs te garanderen."

"Hij is nog steeds een reservecoureur voor Mercedes en heeft een goede ervaring met een topteam in de Formule 1", vervolgt Famin. "Hij heeft twee volledige seizoenen voor Haas gereden en zal ons een aantal ideeën en methodes brengen om de lat zeker hoger te leggen. Dat is wat we willen. Ik denk dat hij heel slim is, heel goed opgeleid. Ik twijfel absoluut niet aan zijn vermogen om de auto te delen met zijn teamgenoten." De interim-teambaas van Alpine F1 is van mening dat Schumacher in de Formule 1 'onderschat' werd. "Hij is een heel goede coureur, zeer snel. Vergeet niet dat hij een Formule 2- en Formule 3-kampioen is. Hij beschikt over een heleboel zeer goede vaardigheden. Ik zie niet in waarom we de kans zouden moeten missen om zo'n snelle en goede coureur binnen te hengelen."