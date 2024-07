Aan het begin van het seizoen werd Mick Schumacher gepresenteerd als een van de coureurs bij het WEC-team van Alpine. De eerste races waren echter geen succes. Tot aan de 6 uur van São Paulo van afgelopen weekend kwam de Duitser samen met teamgenoten Nicolas Lapierre en Mathieu Vaxiviere niet verder dan een elfde plaats. Op Interlagos werd dan eindelijk het eerste punt gescoord, want de #36 Alpine A424 kwam als tiende over de streep.

"Ik heb erg genoten van deze probleemloze race. Ik heb veel mogen rijden en heb genoten van de gevechten", begint de zoon van de Formule 1-legende Michael Schumacher. Wel had de coureur de nodige kritiek op bepaalde keuzes van zijn team. "Als we andere keuzes hadden gemaakt, dan hadden we voor een hogere klassering kunnen vechten. Maar we hebben nu ons eerste punt te pakken."

Voor Alpine en Schumacher is er nu een lange pauze, want op 1 september staat op het Circuit of the Americas in Texas de volgende WEC-race op het programma. De Lone Star-race duurt net als de wedstrijd op Interlagos zes uur. Volgens Schumacher is het op het Amerikaanse parcours de tijd om echt te oogsten. "We hebben de snelheid en het potentieel om meer punten te scoren, dus we hebben nog heel wat werk te verzetten. We kunnen en moeten richting Austin op veel gebieden verbeteren", aldus de 25-jarige rijder.

Alpine geeft strategische fout toe

Schumacher was dus kritisch op de strategie. Alpine koos ervoor om vroeg in de race een extra set van de harde banden in te zetten, waardoor Schumacher richting het einde van de race met versleten banden kwam te zitten. "We komen wat kennis tekort als het gaat om de prestaties van banden in wisselende temperaturen", erkent teambaas Philippe Sinault. "We verlaten Interlagos met veel opgedane kennis op dat gebied."