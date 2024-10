Meningsverschil binnen BMW: Moet het evo-jokers inzetten voor 2025?

De BMW M Hybrid V8 LMDh heeft in het IMSA SportsCar Championship enkele kleine successen behaald, waarna het project uitgebreid werd naar het World Endurance Championship voor het seizoen 2024. BMW heeft tot nu toe geen grote veranderingen doorgevoerd aan de LMDh en gaat spaarzaam om met de zogenaamde evo-jokers, iets waar het team in de nabije toekomst volgens BMW Motorsport-baas Andreas Roos ook nog geen gebruik van zal maken.

Maar wil het team in de toekomst succesvol worden in IMSA, WEC en tijdens de 24 uur van Le Mans, dan is het volgens Dries Vanthoor nodig dat BMW binnenkort enkele zwakheden van de Hypercar aanpakt. "Ik denk dat het nodig is [om die evo-jokers in te zetten] maar we zetten deze verstandig in, aangezien we er maar een paar hebben binnen de homologatie van de auto", zegt Vanthoor tegen Motorsport.com. "We willen deze gewoon zo goed mogelijk inzetten. We gebruiken deze echt alleen voor de grotere aspecten van de auto."

BMW behaalde in de 6 uur van Fuji haar beste resultaat tot nu toe in het WEC, met de tweede plaats voor het team van Vanthoor, Raffaello Marciello en Marco Wittmann. Daarvoor was de zesde plaats op Imola het beste resultaat. Vanthoor is er daarom nog niet helemaal van overtuigd dat BMW volgend jaar constant vooraan kan meedoen. "Nee, ik denk dat we dan enkele upgrades nodig hebben om dat te bereiken. Dat is waar we nu aan moeten werken", benadrukt de Belg. "Laten we zien wat we als eerste moeten doen, maar dat is wel iets wat we moeten doen. De mensen die aan die gebieden werken, samen met ons coureurs, weten maar al te goed welke gebieden we moeten verbeteren en waarschijnlijk gaat het ook die kant op."

Eerst potentie benutten

In het WEC beschikken de Hypercar-teams over in totaal vijf evo-jokers over een tijdspanne van vijf jaar. Niet alle aanpassingen aan auto's tellen als een evo-joker en de FIA en Automobile Club de l'Ouest doen ook geen mededelingen over de hoeveelheid ingezette jokers van de teams. Bij BMW speelt wel een groot probleem dat hoe dan ook aangepakt moet worden volgens Vanthoor: de remmen. Eerder dit jaar maakte Robin Frijns in gesprek met Motorsport.com al duidelijk dat dit het pijnpunt van de M Hybrid V8 is. "We hebben het hele seizoen al wat remproblemen gehad", verklaart Vanthoor. "Het is een groot thema voor ons en het doet ons met name in de races pijn. In één ronde in de kwalificatie heb je niet echt last van dat probleem, want dan gebeurt er niks. Maar in de langere runs doet het ons veel pijn. Dat staat zeker in de top-drie van dingen die we als eerste moeten doen."

BMW zelf blijft ervan overtuigd dat het zijn evo-jokers nog niet hoeft in te zetten om haar LMDh-auto te verbeteren. Roos blijft erop hameren dat er nog veel potentie in de huidige auto zit, iets waar het merk gebruik van moet zien te maken voordat het van plan is om updates mee te nemen. "Je ziet dat we nog steeds vooruitgang boeken", stelt Roos. "Als je ziet waar we in Qatar stonden en waar we nu naartoe gaan, dan zie je duidelijk dat er veel potentie in de auto zit. Dat is ook wat ik altijd al heb gezegd met betrekking tot die jokers. Zolang we niet de volledige potentie van de auto benutten, moeten we geen joker inzetten. Ik geloof nog steeds dat er meer in de auto zit, dat moeten we eruit zien te halen. Zolang we dat kunnen doen [hebben we die evo-jokers niet nodig].