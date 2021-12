McLaren neemt begin 2022 pas besluit over deelname aan Formule E en WEC

McLaren kondigde een jaar geleden aan dat het een optie had genomen op een eventuele deelname aan de Formule E vanaf het seizoen 2022/2023, wanneer de nieuwe Gen3-reglementen hun intrede doen in de elektrische raceklasse. Daarnaast overweegt de Britse fabrikant ook nog een deelname aan de 24 uur van Le Mans en het FIA World Endurance Championship met een eigen LMDh-prototype, die vanaf 2023 hun intrede doen in de topklasse van de langeafstandsracerij.

Beide programma’s zouden een aanvulling zijn op de Formule 1-deelname van McLaren, terwijl de fabrikant uit Woking volgend jaar ook in de Extreme E stapt en de aanwezigheid in de Amerikaanse IndyCar Series uitbreidt. Hoewel de tijd langzaam maar zeker begint te tikken voor een besluit over de Formule E en het WEC, sluit McLaren CEO Zak Brown uit dat er voor de jaarwisseling nog een besluit zal worden genomen.

“Realistisch gezien zal het waarschijnlijk richting het eerste kwartaal van volgend jaar kruipen. Daar hebben we geen problemen mee”, laat Brown weten. “Wat vooral van invloed is op onze tijdlijn is de technische voorbereiding die het kost om onszelf voor te bereiden op een deelname, mochten we daar uiteindelijk toe besluiten. We hebben voor beide raceklassen voldoende werk verricht dat we er geen probleem mee hebben dat het besluit iets wordt opgeschoven.”

Op de vraag waarom het besluit wordt uitgesteld antwoordt Brown: “We bevinden ons gewoon nog niet in de positie dat we een knoop door kunnen hakken. We moeten eerst op ons gemak zijn met waar we staan met onze IndyCar-, Formule 1- en Extreme E-teams. We hebben net onze eerste testdagen achter de rug in de Extreme E en breiden ons IndyCar-programma voor 2023 uit met de introductie van een derde auto. Ik denk dus dat we aan het begin van het eerste kwartaal van 2022 een definitief besluit zullen nemen.”

McLaren won in 1995 nog de 24 uur van Le Mans. Brown noemde de nieuwe LMDh-categorie eerder al “zeer aantrekkelijk” voor de fabrikant. Andere merken als Porsche, Audi, BMW en Cadillac hebben reeds een eigen LMDh-programma bevestigd.