Martin Brundle 65 jaar: Brit kijkt terug op zijn mooiste race

Het is vandaag feest in huize Martin Brundle. De voormalig Formule 1-coureur en huidige analist bij Sky Sports F1 viert op zaterdag zijn 65e verjaardag. In 2010 blikte hij in Autosport Magazine, een zusterpublicatie van deze site, terug op zijn mooiste race. Dat was voor hem de 1991 British Empire Trophy op het circuit van Silverstone, waar hij in de Jaguar XJR-14 een heroïsche prestatie op de mat legde.

"Zelfs toen ik in een balsahouten mock-up van die Jaguar XJR-14 zat, voelde hij absoluut goed aan. Hij had meer grip op één band dan mijn Brabham Formule 1-auto bij elkaar", begint Brundle. "Het was gewoon leuk om te zien hoe idioot snel je door een bocht kon gaan."

David Brabham, Jaguar XJR-14 Photo by: Sutton Images Derek Warwick, David Brabham, Jaguar XJR-14 Photo by: Motorsport Images

"Teo Fabi, Derek Warwick en ik reden dat seizoen elk twee stints. Ik reed in beide auto's en scoorde geen punten omdat de andere twee de hoofdcoureurs waren. Ik was al eerste en tweede geworden op Monza!", herinnert hij zich nog. "Op Silverstone zette ik Fabi's auto' op pole, maar startte in Warwicks auto vanaf de tweede plaats. Al vrij snel brak de gaskabel bij het passeren van Woodcote. Ik reed tussen twee kegels door om hem terug naar de pits te krijgen. We verloren ongeveer tien minuten, dus besloot het team om Warwick in Fabi's auto te zetten zodat ze allebei punten konden scoren. Daarna ging ik naar buiten in de andere auto en reed ik als een bezetene auto's links, rechts en in het midden voorbij."

Ross Brawn, Jaguar co-designer, with Jaguar team mates Teo Fabi and Martin Brundle Photo by: Sutton Images Teo Fabi, Derek Warwick, Martin Brundle, Jaguar XJR-14 Photo by: Motorsport Images

"Na ongeveer anderhalf uur kwam het team met een bord waarop stond dat ik veertiende was geworden en ik werd er helemaal gek van", vervolgt Brundle zijn verhaal. "Na zo lang als een gek te hebben gereden, dacht ik dat ik minstens in de top-tien zou staan, dus schreeuwde ik tegen de radio dat ze het bord daarna weg moest doen. Ik zette de snelste ronde van de race neer met nog een half uur te gaan en pakte drie ronden terug op Fabi en Warwick in hun auto. Ik probeerde Fabi te verslaan in Vale en reed bijna tegen hem aan! Ik eindigde als derde, maar ik had geen drinken in de auto. Ik had niet verwacht langer dan drie kwartier te rijden en ik was doodop."

Een lege Brundle raakte geëmotioneerd zodra hij de Jaguar terug de pits in stuurde. "Zodra je de adrenaline uitschakelt, ben je er helemaal klaar mee en dat kan een vreemd effect op je hebben. In parc ferme begon ik te huilen. Toen het team me kwam halen, zei ik: 'Het spijt me, ik weet niet waarom ik huil, ik ben eigenlijk in orde.' Ik probeerde de situatie weg te lachen, maar ik huilde gewoon tranen met tuiten. Ik kon niet eens mijn hoofd omhoog houden op het podium. Het moet een dramatisch gezicht zijn geweest."

Martin Brundle, Derek Warwick, Jaguar Racing Photo by: Sutton Images Derek Warwick, Teo Fabi, Jaguar Racing, Michael Schumacher, Karl Wendlinger, Team Sauber Mercedes. Martin Brundle, Silk Cut Jaguar, Tom Walkinshaw, Silk Cut Jaguar and TWR team principal Photo by: Sutton Images

"In de persconferentie werd me gevraagd: 'Hoe moeilijk was het om de hele race te rijden?' Michael Schumacher - die als tweede eindigde - draaide zijn hoofd om en vroeg: 'Heb je de hele race gereden?' Ik had Schumacher nog nooit ontmoet en we zijn nu maatjes, maar hij wilde me geen erkenning geven dus hij wuifde het gewoon weg met zijn gezichtsuitdrukking, zoals alleen Michael dat kon. Ik lachte me kapot", besluit Brundle het verhaal over zijn mooiste race van zijn leven.