Lotus toont futuristische endurance racer E-R9

Het futuristische ontwerp – E-R9 geheten – is geïnspireerd op een straaljager en moet een goed beeld geven van innovaties in aerodynamica en elektrische aandrijflijnen. De wagen heeft onder andere aerodynamische panelen die op aanwijzing van de bestuurder of automatisch via sensoren in vorm kunnen veranderen. De panelen moeten zorgen voor een minimale luchtweerstand op de rechte stukken en een maximale downforce in de bochten. Deze innovatie zou ertoe leiden dat de E-R9 volgens Lotus “deels kan worden bestuurd als een auto en deels kan worden gevlogen als een straaljager.”

Lotus E-R9 1 / 3 Foto door: Lotus Lotus E-R9 2 / 3 Foto door: Lotus Lotus E-R9 3 / 3 Foto door: Lotus

Richard Hill is hoofd aerodynamica bij Lotus Engineering en samen met Louis Kerr verantwoordelijk voor het ontwerp van de E-R9. “Wat we geprobeerd hebben te doen is de grenzen te verleggen van waar we vandaag technisch gezien staan. De Lotus E-R9 bevat technologieën waarvan we volledig verwachten dat ze zich in de toekomst zullen ontwikkelen en die praktisch toepasbaar zullen zijn.”

Lotus Evija

De E-R9 is ontworpen rond de architectuur van de volledig elektrische hypercar Evija, die in 2019 werd onthuld en dit jaar in productie moet gaan. De E-R9 zou een doorontwikkelde aandrijflijn van de Evija moeten krijgen met een motor op elk wiel. Gezamenlijk moeten die een vermogen leveren van zo’n 2.000 pk.

Lotus Evija Foto: Motor1

Teruggrijpen op autosportgeschiedenis

De letters E-R staan voor ‘endurance racer’ en de 9 is een eerbetoon aan de Lotus MkIX, de auto waarmee het befaamde Britse merk in 1955 z’n debuut maakte in de 24 uur van Le Mans. De goud-zwarte kleurstelling is dan weer een verwijzing naar de Lotus 56B, de opvallende met een straalmotor uitgeruste Formule 1-wagen uit 1971.

Emerson Fittipaldi, Lotus 56B Pratt & Whitney Foto: Rainer W. Schlegelmilch

Samenwerking met Alpine

De presentatie van de studie volgt op een aankondiging vorige maand van Lotus en Alpine. De twee autofabrikanten hebben overeenstemming bereikt om onder andere op autosportgebied samen te gaan werken. Zo worden onder andere inschrijvingen in de Formule E en het WEC overwogen. Ook omvat de samenwerking een haalbaarheidsstudie voor een elektrische straatauto.