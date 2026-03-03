Loïc Duval maakt net als Paul di Resta sinds 2022 deel uit van het Hypercar-programma van Peugeot. Met de 9X8 en de in 2024 geïntroduceerde variant van dezelfde Le Mans Hypercar is er nog geen zege gepakt, maar zijn er wel enkele podiumplaatsen behaald. Vorig jaar mocht Peugeot zelfs twee keer mee naar het podium: in de Verenigde Staten voor een derde plaats en in Japan zelfs voor de tweede.

Hoewel er dus een stijgende lijn te zien is, rekent Duval er niet op dat Peugeot dit jaar een stap vooruit zal zetten. Hij wijst dan vooral naar het werk van enkele concurrenten die hun Hypercars van een update hebben voorzien, terwijl de Peugeot vrijwel identiek is gebleven.

"Om eerlijk te zijn denk ik dat we min of meer zullen staan waar we in de tweede seizoenshelft stonden", geeft Duval in gesprek met Motorsport.com aan. "Ik geloof niet dat we de achterstand qua snelheid hebben gedicht met wat we deze winter hebben gedaan."

Toch zou één factor nog wel een rol kunnen spelen in die onderlinge verhoudingen, meent Duval: de vernieuwde Michelin-banden. "Daarnaast is er de vraag hoe goed je je als coureur kunt aanpassen, maar ook hoe de systemen en de auto technisch gezien op die banden kunnen worden afgestemd", voegt de winnaar van de 24 uur van Le Mans van 2013 toe.

Peugeot kwam in 2025 dicht bij de zege, maar moet nog even geduld hebben. Foto door: Peugeot Sport

"Dat kan in de loop van het seizoen een groot verschil maken. Dat is dus een enorme onzekerheid en het is echt belangrijk. Laten we afwachten hoe goed we in staat zijn ze te begrijpen, het leerproces te doorlopen en er het maximale uit te halen."

Uitstekende sfeer

De afgelopen jaren heeft Duval het team van Peugeot flink zien groeien. Volgens hem beschikte de Franse fabrikant al vanaf het begin over "goede en jonge" mensen, maar die hadden "nog niet heel veel ervaring". "Ze hadden wel wat ervaring, maar ik denk dat die drie jaar ons hebben geholpen om als team te groeien, ervaring op te doen, beter te worden en dingen op verschillende manieren te begrijpen", legt Duval uit.

"Nu denk ik dat we met de mensen die we hebben in staat zijn om met iedereen de strijd aan te gaan op het gebied van strategie, racen en de manier waarop we opereren tijdens raceweekenden. Ik ben echt blij en voel me bevoorrecht om met deze mensen samen te werken."

"Zoals je zei, hebben we ook moeilijke tijden gekend", vervolgt Duval. "Wat de kwaliteit van de mensen binnen het team laat zien, is dat wanneer je het moeilijk hebt zoals wij op bepaalde momenten hebben gehad, dingen uit elkaar kunnen vallen. Maar iedereen is gebleven, iedereen bleef betrokken en er heerst nog steeds een heel goede sfeer onderling. De sfeer is uitstekend en dat onderstreept de kwaliteit van de mensen die bij dit project betrokken zijn."

Geen makkelijk jaar

Voor Duval staat vast dat Peugeot over de vaardigheden beschikt om na vier jaar eindelijk op jacht te gaan naar de eerste zege in de topklasse van de langeafstandsracerij. Dat had volgens hem vorig jaar al kunnen - en moeten - gebeuren op Fuji, waar Peugeot tweede werd achter Alpine. "In Japan had het onze kant op moeten vallen, maar dat gebeurde om verschillende redenen niet", stelt Duval.

"Als we het momentum uit de tweede seizoenshelft, na Le Mans, kunnen vasthouden, ons volledige potentieel voor de volle 100 procent benutten en de juiste keuzes blijven maken zoals we dat tijdens de races hebben gedaan, dan denk ik dat het vroeg of laat zal gebeuren."

"Het wordt geen gemakkelijk jaar, omdat we niet zoveel updates naar de auto brengen als sommige andere teams", weet Duval ook. "Maar we zullen zien. De kwaliteit binnen het team is er absoluut en ook het vertrouwen is aanwezig. We moeten gewoon doen waar we goed in zijn, dat goed uitvoeren, en dan komen de resultaten vanzelf."

Missie voltooid

Zelf wil Duval in de jacht op die eerste Peugeot-zege vooral een seizoen "zonder fouten" afwerken en hij gelooft dat het team daartoe in staat is. "Maar je wil dat toch telkens opnieuw bewijzen, zeker omdat we weten hoe dicht het veld bij elkaar zit en hoe klein de prestatieverschillen zijn. Je moet voluit gaan, maar zonder fouten te maken. Dat is mijn persoonlijke doel", deelt Duval.

"Daarnaast moet ik er persoonlijk voor zorgen dat ik help mijn team en mijn crew op te bouwen op de manier waarvan ik geloof dat die de juiste is. Ik heb twee jonge jongens naast me en we moeten met z'n drieën goed werk leveren", doelt hij op teamgenoten Malthe Jakobsen en Théo Pourchaire. "Als team is het belangrijk om het seizoen te beginnen zoals we het hebben afgesloten. We moeten regelmatig in de top-zes kunnen rijden, waar we al stonden, vooraan kunnen meestrijden, onder druk presteren en ook onder die druk leveren. Dat zal heel belangrijk zijn voor de toekomst."

Duval wil dit jaar een "seizoen zonder fouten" afwerken om Peugeot zo vooruit te helpen. Foto door: Peugeot Sport

De 43-jarige Duval zal Peugeot ook dit jaar ondersteunen op weg naar die eerste zege, maar hij weet ook dat de tijd voor hem tikt en dat hij niet nog jarenlang in de Hypercar-klasse zal racen. Wanneer kan zijn tijd bij Peugeot dan als een succes worden bestempeld?

"Als we Le Mans winnen, dan is dat zeker genoeg", stelt Duval. "Het doel dat we nu als team hebben, is ervoor zorgen dat we kunnen winnen wanneer we over het volledige pakket beschikken. Voor mij geldt: zodra het team in staat is races te winnen en om het kampioenschap te strijden, dan heb ik mijn werk gedaan."

"Of ik dan zelf in de winnende auto zit, dat is iets anders. Maar ik weet zeker dat dat moment zal komen, en ik denk dat we daar steeds dichter bij komen", besluit Duval.