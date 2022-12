Als de FIA World Motor Sport Council vrijdag bijeenkomt, ligt het plan op tafel om de LMP2-klasse vanaf 2024 te schrappen uit het FIA World Endurance Championship. Dat heeft Motorsport.com vernomen. Vanaf 2024 kan het aantal inschrijvingen in de Hypercar-klasse de pan uit rijzen. Volgend jaar worden de LMH- en LMDh-wagens al gefuseerd in de Hypercar-klasse. In 2023 staan er tussen de elf en vijftien wagens aan de start in de topklasse van het WEC, afkomstig van in ieder geval Toyota, Ferrari, Peugeot, Porsche en Cadillac, met eventuele aanvullingen van Glickenhaus en Vanwall [ByKolles]. In 2024 komen hier de fabrieksteams van BMW, Alpine en Lamborghini bij, plus eventuele nieuwe privateers. Dit zou betekenen dat we op meer dan twintig Hypercars uitkomen.

In 2024 stapt het WEC ook over van de GTE- naar de GT3-klasse, wat ook gaat leiden tot meer instroom. Veel ruimte voor de LMP2 blijft er dus niet meer over, al zal deze klasse wel blijven bestaan in de 24 uur van Le Mans. Pierre Fillon, president van de ACO [WEC-promotor], ziet dat de stap noodzakelijk is. “Jaar na jaar is het WEC verbeterd qua uitstraling en kwaliteit. Als het gaat om kwantiteit, wordt het moeilijk om het aantal wagens nog te verhogen omdat er weinig circuits zijn die meer dan 36 tot 38 auto’s kunnen huisvesten. De toekomstige vorm van het WEC hangt natuurlijk af van het succes van de Hypercar-klasse. Als fabrikanten de grid omhoog pushen naar 20 tot 25 auto’s in de topklasse, blijft er niet veel ruimte over voor anderen. De veranderingen bij de GT’s – het uitfaseren van de GTE Pro in 2023 en GTE Am in 2024 – zal ook invloed hebben.”

LMP2 blijft bestaan

Fillon vindt de LMP2 echter nog steeds een cruciale klasse. Hij benadrukt dat de klasse, die in 2026 een nieuwe generatie auto’s tegemoet gaat, een belangrijke rol zal blijven spelen in de endurance-piramide. Daarmee refereert hij aan de door de ACO georganiseerde European- en Asian Le Mans Series, waarin de klasse de topcategorie is. Ook in het Amerikaanse IMSA-kampioenschap is er plek voor LMP2-wagens.

Het lijkt erop dat een deel van de LMP2-wagens die vanaf 2024 aan Le Mans meedoen uitgenodigd worden op basis van prestaties in Europa, Azië en Amerika. Het aantal automatische uitnodigen zal dan flink hoger zijn dan de vijf teams die in 2022 uitgenodigd werden voor Le Mans.