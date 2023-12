LMP2-coureurs balen van verdwijnen klasse in WEC: "Niet logisch"

Het WEC heeft voor 2024 weer een veld van 37 deelnemers rond gekregen, maar deze bestaat alleen uit auto's van de Hypercar-klasse en de nieuwe LMGT3's. De LMP2-klasse moest plaatsmaken voor de zeven nieuwe Hypercars en de negen fabrikanten in de LMGT3, al keert de LMP2 wel terug voor de 24 uur van Le Mans. Het resulteert dus in een multi-classkampioenschap dat slechts twee klassen telt, iets wat met name de LMP2-coureurs nu dwars zit.

Meervoudig LMP2-winnaar Gabriel Aubrey wijst naar de historie van langeafstandsracerij: "Die historie is toch van multi-class geweest? Om dan met maar twee klassen te racen is niet logisch in mijn optiek", zegt Aubrey tegen Motorsport.com. "We hebben in de jaren zestig gezien dat er iets van zes of zeven klassen tegelijk raceten, het hoort bij dit type racen dat je met het verkeer moet omgaan. In de hogere en lagere klassen moet je letten op de Hypercars die op je afkomen. Ik wil niet dat dat stukje geschiedenis van de racerij uit het WEC verdwijnt. We doen geen sprintraces, maar we doen 24-uursraces met meerdere klassen. We leven naast elkaar op dezelfde baan, dat maakt langeafstandsraces zo uniek."

Met het wegvallen van de LMP2-klasse hoeven de Hypercar-coureurs zich alleen nog maar zorgen te maken om de relatief gezien veel langzamere LMGT3's, waar de LMP2's een flinke uitdaging boden door hun lagere gewicht en daardoor betere bochtenwerk. Filipe Albuquerque, die namens United Autosports de 24 uur van Le Mans won, waarschuwt daarom ook voor saaie momenten tijdens de races door het wegvallen van die uitdaging. "Het belangrijkste onderdeel van de langeafstandsracerij en wat langeafstandsraces zo leuk maakt, is dat de ene ronde nooit hetzelfde is als de andere. Het verkeer helpt beide klassen", zegt de 38-jarige Portugees tegen Motorsport.com.

"De GT's gebruiken het verkeer om een voordeel te pakken en de prototypes gebruiken de GT's in hun voordeel. Hoe meer chaos, hoe meer klassen en hoe meer auto's in de verschillende klassen, hoe beter het is voor de competitie. Als je minder auto's hebt, dan krijg je meer een sprintrace, zoals in de races met één klasse. Dat wordt dan saai, want als je achter iemand zit, verlies je downforce. Dat is waarom andere categorieën DRS implementeren, zodat er op rechte stukken ingehaald kan worden. Wij hebben geen DRS. Als er geen auto's meer zijn om tegen te strijden, kan het misschien een probleem worden."

Gouden tijdperk voor topklasse

André Lotterer, die Porsche in de Hypercars vertegenwoordigt, belicht het echter van een andere kant. De drievoudig Le Mans-winnaar ziet het namelijk als een kans voor meer auto's om mee te doen voor de algemene zege. Gevraagd door Motorsport.com naar zijn visie over het minderen naar twee klassen in het WEC, zegt Lotterer: "Het is moeilijk. Ik moet het kampioenschap steunen, maar de drie klassen maakten het erg interessant, maar met een groter snelheidsverschil [zou het ideaal zijn geweest]. Dat was tijdens het LMP1-tijdperk fijn, want toen stonden ze snellere LMP2-bolides toe en waren wij [in de LMP1] nog sneller. Je kon een verschil zien tussen de auto's, dat was gaaf. Aan de andere kant is het heel mooi om zo veel auto's in de topklasse te zien, een luxe die wij nooit hebben gehad. In die zin moet ik dus zeggen dat het beter is, want je hebt straks een groot veld vol auto's die potentieel kunnen winnen. Dat is nooit het geval geweest."

Alex Lynn, die eerder in de GT's en LMP2 reed en die auto's dit jaar inruilde voor de Cadillac V-Series.R, sluit zich aan bij die uitspraken van Lotterer en vindt dat het WEC ervan moet genieten dat er zo veel interesse is in de topklasse. "Op dit moment bevinden het WEC en de sportscars zich in een echt gave positie waarin de topklasse zo populair is. Dus geniet ervan zo lang het duurt... [Hypercar] is een haalbare klasse voor LMP2-teams die de opstap willen maken. Dat geeft ook de European Le Mans Series en andere kampioenschappen de kans om een vollere grid te krijgen, dus dat is cool."

Toyota's technisch directeur, Pascal Vasselon, legt uit dat het verdwijnen van de LMP2-klasse in WEC simpelweg het gevolg is van de interesse in de Hypercars. "Het probleem is dat het WEC geen garages meer heeft. Wat vaststaat is dat de Hypercars en de GT3's erbij moeten zijn. Als je alleen al deze twee hebt, heb je niet genoeg ruimte meer. Ik denk ook dat de beslissing die ze hebben genomen, een beslissing bij gebrek aan beter is, want niemand wilde de LMP2 eruit duwen, maar het is gewoon een gevolg van de enorme interesse van fabrikanten voor de Hypercars en GT3."