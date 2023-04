Lamborghini kondigde vorig jaar aan dat het vanaf 2024 deelneemt aan het World Endurance Championship en het Amerikaanse IMSA-kampioenschap. De Italiaanse sportwagenfabrikant mengt zich daardoor voor het eerst in de strijd om de algemene zege in klassiekers als de 24 uur van Le Mans en de 24 uur van Daytona. Om hoeveel auto's het zou gaan, was lange tijd niet bekend. Nu heeft Lamborghini-motorsportbaas Giorgio Sanna bevestigd dat zij volgend jaar van plan zijn om twee Hypercars in te zetten bij de 24 uur van Le Mans.

Sanna kreeg die vraag nadat Lamborghini had aangekondigd dat oud-Formule 1-coureur Daniil Kvyat zich bij het Hypercar-project voegt als fabriekscoureur, naast onder meer Romain Grosjean, Mirko Bortolotti en Andrea Caldarelli. "We kijken naar zes coureurs omdat het ons doel is om met twee auto's deel te nemen aan Daytona en Le Mans", zegt de motorsportbaas van Lamborghini. "We willen toegewijde coureurs op het WEC zetten en toegewijde coureurs op IMSA." Sanna heeft er vertrouwen in dat de tweede Lamborghini op de grid van Le Mans verschijnt, wanneer Iron Lynx haar deelname bevestigt.

Sanna benadrukt dat Lamborghini van plan is om volgend jaar al een Hypercar in te zetten bij de 24 uur van Daytona, maar maakt ook duidelijk dat het nog te vroeg is voor het merk om zich volledig toe te wijden aan de openingsrace van IMSA omdat er nog niet getest is met de LMDh. Hij twijfelt er niet aan dat de auto op tijd gereed zal zijn voor de openingsrace in het WEC, begin maart in Qatar, gevolgd door de 12 uur van Sebring halverwege maart.

Voor de laatste twee plekken binnen het Hypercar-project heeft Lamborghini al 'duidelijke ideeën van welke coureurs we op het oog hebben'. Naar verluidt zijn de gesprekken met deze twee resterende coureurs al in vergevorderd stadium. Lamborghini heeft nog niet aangegeven welke coureurs in het WEC en IMSA zullen rijden en, zo maakt Sanna duidelijk, een aankondiging zal ook niet vóór het einde van het seizoen volgen. De LMDh, die in samenwerking met Ligier gemaakt wordt, ligt op schema om in de zomer de eerste meters af te leggen, al kan Sanna geen specifieke datum geven. De auto's worden gerund door Prema, dat in de LMP2-klasse ondersteund wordt door Iron Lynx ter voorbereiding op de Hypercars.