Lamborghini trok donderdag bij het Goodwood Festival of Speed het doek van de SC63, de LMDh waarmee de Italiaanse supercarfabrikant vanaf 2024 deelneemt aan het WEC en IMSA. Iron Lynx, dat in 2017 werd opgericht, krijgt de leiding over het project en zal in beide kampioenschappen met één SC63 rijden. Giorgio Sanna, hoofd van de autosportafdeling van Lamborghini Squadra Corse, wil echter niet spreken van een fabrieksteam. Hij spreekt liever van een 'referentieteam'. Het huidige programma moet vier jaar duren, tot het einde van 2027. Tot die tijd is Lamborghini niet van plan om er nog een team aan toe te voegen noch klantenauto's beschikbaar te stellen.

"We willen niet meer dan een team hebben om de simpele reden dat je voor een klantenprogramma voor de LMDh, zoals wij dat in de GT3 doen [met de Huracan] of zoals fabrikanten als Porsche dat doen, een organisatie nodig hebt die we vandaag de dag niet hebben in Squadra Corse", zegt Sanna. "We moeten rekening houden met de grootte en de mogelijkheden van onze structuur en op dit moment houden we ons liever bezig met een team, of we nu een auto, twee auto's of vier auto's managen, omdat het programma erg veeleisend is. Het doel is om Iron Lynx als ons enige referentieteam te houden."

Dat is echter een omslag in eerdere opmerkingen van Sanna, die liet weten dat Lamborghini het businessmodel van de GT3-klassen zou volgen door te werken met klantenteams. Ze zouden dan veel ondersteuning krijgen vanuit de fabriek. In WEC zal Lamborghini deelnemen aan de Hypercar-klasse, in IMSA staat deze bekend als de GTP-klasse. In WEC moet het merk zich aan de LMH-regels aanpassen, in IMSA rijdt het team volgens de LMDh-reglementen. In 2024 zijn er dus twee SC63's te spotten op circuits, maar Sanna en Iron Lynx-teambaas Andrea Piccini hebben aangegeven dat een uitbreiding van dit programma onderwerp van gesprek is.

"Dat is iets waar we al naar kijken", legt Sanna uit. "We moeten de inspanningen evalueren die nodig zijn op het gebied van technische ondersteuning en de kosten van het project. Als we daar een beter beeld en begrip van en ervaring mee hebben, zullen we de verschillende scenario's evalueren." Voor 2025 lijkt het waarschijnlijk dat Lamborghini met twee Hypercars in WEC gaat rijden. Daarnaast is het team van plan om het volledige seizoen in IMSA te rijden, maar dat is 'niet gegarandeerd'. Ook is er een mogelijkheid dat Iron Lynx dan de IMSA-auto inzet voor de WEC-race in Austin. Andersom zou de WEC-Lamborghini ingezet kunnen worden voor de IMSA 24 uur van Daytona van 2025.

Team moet klaar zijn

In 2024 wil Lamborghini al met twee auto's deelnemen aan de 24 uur van Le Mans. Het debuut van de SC63 moet in maart plaatsvinden tijdens de 6 uur van Qatar, de seizoensopener in WEC. Daarmee slaat het Italiaanse merk de 24 uur van Daytona over. In de Verenigde Staten zou dan de 12 uur van Sebring het debuut van Lamborghini in IMSA kenmerken. Hoewel het dus onwaarschijnlijk is dat er geen Lamborghini SC63 bij de 24 uur van Daytona te zien is, wil Sanna dat niet volledig uitsluiten.

Op basis van tests, en de snelheid van alle betrokken teams, zou er een kleine kans kunnen zijn. "Het gaat er niet alleen maar om dat je een auto gereed hebt staan. Het gaat erom dat het team, de fabrikant achter [het programma] er klaar voor zijn en we de reserveonderdelen hebben. Er moeten nog veel dingen geregeld worden voordat we kunnen racen."