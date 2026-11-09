WEC Monza

Kubica kondigt vertrek aan uit privé-Hypercar van AF Corse in WEC

Na drie jaar bij AF Corse is Robert Kubica in 2027 toe aan een nieuwe uitdaging

Rachit Thukral

Gepubliceerd: 9 nov 2026, 08:42

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Voormalig Formule 1-ster Robert Kubica heeft onthuld dat hij in het World Endurance Championship van 2027 niet zal racen voor Ferrari’s satellietteam AF Corse.

De 41-jarige deed die aankondiging kort na de finale van de 6 uur van Monza op zondag, waarin hij samen met Phil Hanson en Yifei Ye als zesde eindigde in de #83 499P.

“Laatste race achter de rug, einde van het seizoen. Normaal gesproken ben ik niet gewend om het samen te vatten, en ik wil het jaar ook niet samenvatten”, zei hij in een video die op Instagram werd geplaatst.

“Maar gewoon om jullie te laten weten: dit was mijn laatste race in het geel. Zo is het. Laten we zien wat de toekomst brengt. Bedankt voor de steun en tot snel.”

Kubica maakt sinds het debuut in 2024 deel uit van Ferrari’s derde Hypercar-inschrijving, nadat hij naar de topklasse was doorgestroomd na het winnen van de LMP2-titel met WRT in het voorgaande jaar. Aanvankelijk werd hij gezien als kandidaat voor Jota’s toenmalige privé-inschrijving met de Porsche 963, voordat hij verrassend de overstap maakte naar AF Corse voor Ferrari’s uitgebreide Hypercar-programma.

Het hoogtepunt van zijn periode van drie jaar was zijn overwinning in de 24 uur van Le Mans in 2025, waarbij de Pool een leidende rol speelde om Ferrari aan de derde opeenvolgende zege op Circuit de la Sarthe te helpen.

#83 AF Corse Ferrari 499P: Robert Kubica, Yifei Ye, Philip Hanson

Photo by: Jakob Ebrey

Het seizoen 2026 is echter veel zwaarder gebleken voor de #83 Ferrari, te midden van een bredere terugval van de Italiaanse fabrikant dit seizoen.

Terwijl de fabrieksauto #50 in Austin won en zusterauto #51 over het seizoen van acht races meerdere podiumplaatsen behaalde, waren twee vijfde plaatsen het beste wat Kubica en zijn teamgenoten Hanson en Ye dit seizoen konden bereiken.

Terwijl Hanson en Ye rechtstreeks onder contract staan bij Ferrari en deel uitmaken van de fabrieksstal, was Kubica de enige uitzondering binnen de #83-bezetting: hij reed onafhankelijk met AF Corse, zonder enige ondersteuning van een fabrikant.

Kubica moet zijn plannen voor 2027 nog bekendmaken. Ook AF Corse moet nog een vervanger voor de eenmalige Grand Prix-winnaar aanwijzen. De blijvende aanwezigheid van AF Corse in Hypercar zelf is niet gegarandeerd, aangezien de deelname afhangt van het veiligstellen van een inschrijving, nu Ford en McLaren hun intrede doen in de Hypercar-gelederen.

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