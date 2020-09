24 uur van Le Mans: Koelingsproblemen voor Racing Team Nederland

Eenmaal in de pit werd de auto de garage ingeduwd en ging de motorkap er af. Het leek te gaan om een probleem met een losse waterleiding. Nadat er water en koelvloeistof was bijgevuld kon Van der Garde zijn weg vervolgen, maar enkele ronden later moest de voormalig F1-coureur weer naar binnen. Opnieuw werd er koelvloeistof en water toegevoegd en opnieuw werd Van der Garde naar buiten gestuurd. Ditmaal leek het euvel verholpen, de temperaturen bleven nu binnen de marges, maar het team is inmiddels wel teruggevallen naar de 57ste plaats.

Vooraan was het Mike Conway die in de #7 Toyota een prima start kende. Toyota-zusterauto #8 was met Sebastien Buemi achter het stuur van pole vertrokken, maar Conway pakte de leiding direct over. Achter beide Toyota’s was het Bruno Senna (Rebellion #1) op de derde plaats, gevolgd door de overige twee LMP1-wagens van Nathaniel Berthon (Rebellion #2) en Tom Dillmann (ByKolles #4).

Na een klein uur rijden verloor Buemi zijn tweede plek toen hij met zijn Toyota TS050 naar binnen moest om een langzaam leeglopende band te vervangen. Als gevolg daarvan viel de Zwitser die samen met Kazuki Nakajima en Brendon Hartley rijdt, terug naar de voorlopig vierde plaats.