Toyota weer op schema met Le Mans Hypercar na Aragon-test

Toyota wilde vorig maand al testen op MotorLand Aragon, maar daar stak de Spaanse sneeuw toen een stokje voor. Vorige week volgde de tweede poging, een driedaagse test op woensdag, donderdag en vrijdag met onder meer de eerste nachtelijke kilometers van de nieuwe Toyota GR010 Hybrid.

Naast de zes vaste rijders kwam ook test- en reserverijder Nyck de Vries in actie op het Spaanse circuit. Voor Japanners Kamui Kobayashi en Kazuki Nakajima was het zelfs de eerste rit in de GR010. Zij moesten de vorige testsessies op Paul Ricard en Portimao missen door hun deelname aan de Japanse Super Formula.

Toyota GR010 Hybrid Photo by: Toyota Racing

Technisch directeur Pascal Vasselon is erg tevreden met het geleverde werk en maakt zich sterk dat Toyota de testachterstand nu heeft ingehaald. "Het was een veel positievere test dan onze vorige trip naar Aragon vorige maand", vertelde Vasselon aan Motorsport.com. "We hebben veel testkilometers in kunnen halen door woensdagnacht door te blijven rijden. Daardoor liggen we terug op schema wat het vooropgestelde aantal kilometers betreft en dat is goed nieuws. Kamui en Kazuki hebben geduld moeten uitoefenen om de GR010 Hybrid voor het eerst te besturen en nu kregen ze eindelijk die kans. Het was voor ons waardevol om hun input ook te krijgen."

Na de derde test staat Toyota weer een stuk verder met de opvolger van de succesvolle TS050 LMP1-wagen. De wagen, de eerste telg van de nieuwe Le Mans Hypercar klasse, wordt klaargestoomd voor de eerste WEC-race van 2021 in Portimao op 4 april. "Dit is een intense periode voor iedereen in het team, wat normaal is met een compleet nieuwe wagen", aldus Vasselon. "Het proces om alle gedetailleerde aspecten van de wagen te begrijpen en de setups te verfijnen zit nog steeds in een vroeg stadium." Een woordvoerder van Toyota bevestigde dat het team nog een extra test plant tussen nu en de WEC-proloog in Portugal, de test voorafgaand aan de openingsrace.

