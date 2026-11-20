WEC

Kevin Estre vervangt gestopte Mike Conway in Toyota’s WEC-line-up voor dubbele campagne in 2027

Kevin Estre is benoemd tot opvolger van Mike Conway in de rijdersbezetting van de #7 Toyota in het WEC

Haydn Cobb

Gepubliceerd: 20 nov 2026, 09:55

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Toevoegen als voorkeursbron

Kevin Estre vervangt de gestopte Mike Conway in de rijdersbezetting van Toyota in het World Endurance Championship en krijgt in 2027 een rol bij twee fabrikanten.

De WEC-kampioen van 2024 rijdt sinds 2016 voor Porsche en combineert vanaf 2027 programma's bij twee fabrikanten. Daarmee maakt hij na het afscheid van Conway de Hypercar-bezetting van Toyota compleet.

Estre neemt de vrijgekomen plek van Conway in bij #7, naast Kamui Kobayashi en Nyck de Vries.

Lees ook:

De regerend WEC-kampioenen bij de rijders, Sébastien Buemi, Brendon Hartley en Ryo Hirakawa, blijven samen in de #8 rijden.

Estre komt met een indrukwekkend cv naar Toyota. Als Porsche-rijder won hij onder meer de 24 uur van Le Mans (LMGTE Pro), de 24 uur van de Nürburgring en de 24 uur van Spa. De Franse coureur veroverde in 2018-19 ook de WEC-wereldtitel in LMGTE Pro.

Meest recent kwam Estre voor Porsche uit in de GTP-klasse van IMSA. Hij sloot het seizoen vorige maand af met een zege in Petit Le Mans en blijft naar verwachting ook voor Porsche in IMSA rijden naast zijn nieuwe deal met Toyota in het WEC.

#6 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Laurens Vanthoor, Kevin Estre, Matt Campbell

Photo by: Michael L. Levitt / Lumen via Getty Images

Het volgt op een vergelijkbare overeenkomst voor Laurens Vanthoor, die in het WEC uitkomt bij het Hypercar-debuut van McLaren en daarnaast in IMSA alleen de manches van de Michelin Endurance Cup rijdt als derde coureur voor Porsche Penske.

Lees ook:

Beide constructies zijn mogelijk doordat Porsche niet in de topklasse van het WEC uitkomt en er in 2027 bovendien geen kalenderclashes zijn tussen het WEC en IMSA.

Voorafgaand aan de aankondiging bezocht Estre het hoofdkwartier van het team in Keulen voor een stoeltje, simulatorwerk en een kennismaking met zijn nieuwe team en teamgenoten.

"Ik kan niet wachten om bij Toyota Racing te beginnen", zei Estre. "Het team is in de loop der jaren op het gebied van prestaties en operatie een maatstaf geworden in het WEC, en ik weet uit ervaring hoe zwaar het is om tegen hen te racen. Daarom kijk ik ernaar uit om deel uit te maken van het team en samen mee te strijden om zeges in Le Mans en wereldtitels.

"Tegelijk ben ik blij en dankbaar dat ik in IMSA kan blijven racen. Met volledige seizoenen in het WEC en IMSA wordt het opnieuw een spannend jaar voor mij."

Toyota heeft ook bekendgemaakt dat ontwikkelingsrijder Esteban Masson voor 2027 is gepromoveerd tot test- en reserverijder. De Franse coureur deed eerder dit jaar tijdens de testdag in Le Mans testervaring op met de TR010 Hybrid.

#7 Toyota Racing Toyota TR010 Hybrid: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Nyck De Vries, Esteban Masson, Sebastien Buemi

Photo by: Rainier Ehrhardt

"Ik ben heel blij dat ik Kevin in het team mag verwelkomen", zei Kobayashi, teambaas van Toyota en de nieuwe teamgenoot van Estre in de #7. "Natuurlijk kennen we hem goed als een geduchte concurrent in het WEC en het is mooi dat hij nu bij ons in de #7 TR010 Hybrid gaat rijden.

"Zijn komst betekent dat we een line-up houden met ervaren en succesvolle coureurs, naast onze nieuwe test- en reserverijder Esteban, die veel potentie heeft laten zien in LMP2 en LMGT3. We kijken er allemaal naar uit om samen te werken en de uitdagingen die voor ons liggen aan te gaan."

We willen jouw mening!

Wat zou jij graag willen zien op Motorsport.com?

Doe mee aan onze 5 minuten durende enquête.

- Het Motorsport.com-team

Reacties lezen en plaatsen

Lees ook :





Deel of bewaar dit artikel

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Net binnen





Kevin Estre vervangt gestopte Mike Conway in Toyota’s WEC-line-up voor dubbele campagne in 2027



WEC



WEC WEC 2 min



Kevin Estre vervangt gestopte Mike Conway in Toyota’s WEC-line-up voor dubbele campagne in 2027





George Russell onder de indruk van 'uitzonderlijk snelle' McLaren, regen vertraagt vloertest Lando Norris



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Las Vegas



15 min



George Russell onder de indruk van 'uitzonderlijk snelle' McLaren, regen vertraagt vloertest Lando Norris





Pirelli voert stintlimiet opnieuw in voor F1 GP van Qatar



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Qatar



1 u



Pirelli voert stintlimiet opnieuw in voor F1 GP van Qatar





Wat we leerden uit de trainingen op donderdag voor de GP van Las Vegas 2026



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Las Vegas



1 u



Wat we leerden uit de trainingen op donderdag voor de GP van Las Vegas 2026

Vorig artikel Ondanks nieuwe Hypercar en coureurs: per direct WEC-exit voor Peugeot?

Beste reacties

Er zijn nog geen reacties. Wil je er één schrijven?

Bekijk alle reacties en praat mee

Meer van

Haydn Cobb





Vijf coureurs krijgen gridstraffen voor motorwissels bij F1 GP van Las Vegas



Formule 1



Formule 1



GP van Las Vegas



3 u



Vijf coureurs krijgen gridstraffen voor motorwissels bij F1 GP van Las Vegas





F1-contracten: hoelang liggen de coureurs vast?



Formule 1



Formule 1 7 d



F1-contracten: hoelang liggen de coureurs vast?





Waarom echte rangorde in F1 pas vanaf Barcelona duidelijk wordt



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Canada



5 m



Waarom echte rangorde in F1 pas vanaf Barcelona duidelijk wordt

Meer van

Kevin Estre





Ferrari en Toyota favorieten op Le Mans... maar waar staat Porsche?



WEC



WEC



24 uur van Le Mans



10 jun 2025



Ferrari en Toyota favorieten op Le Mans... maar waar staat Porsche?





Porsche zet met winst 6 uur van Fuji grote stap naar WEC-titel



WEC



WEC



Fuji



15 sep 2024



Porsche zet met winst 6 uur van Fuji grote stap naar WEC-titel





AF Corse Ferrari troeft Toyota en De Vries af in WEC-race Austin



WEC



WEC



COTA



2 sep 2024



AF Corse Ferrari troeft Toyota en De Vries af in WEC-race Austin

Meer van

Toyota Racing





Waarom de anticlimax in de WEC-titelstrijd het slechtst denkbare scenario was



WEC



WEC



Monza



4 d



Waarom de anticlimax in de WEC-titelstrijd het slechtst denkbare scenario was





Nieuwe records voor Toyota's Hypercar-trio met WEC-titel van 2026



WEC



WEC



Monza



8 d



Nieuwe records voor Toyota's Hypercar-trio met WEC-titel van 2026





Het verhaal achter de Toyota-missie van Alonso



Uitgelicht



WEC



Uitgelicht



WEC 16 jun 2018



Het verhaal achter de Toyota-missie van Alonso

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website





Drie foto's, drie verhalen: Jacky Ickx blikt terug



Uitgelicht



WEC



Uitgelicht



WEC 5 m



Door Téha Courbon



Drie foto's, drie verhalen: Jacky Ickx blikt terug





De uitloopronde: De kracht van een wereldwijd netwerk



Uitgelicht



Algemeen



Uitgelicht



Algemeen 5 m



Door Erwin Jaeggi



De uitloopronde: De kracht van een wereldwijd netwerk





Achter de schermen bij Peugeot: zo bereidt een team zich voor op de 24 uur van Le Mans



Uitgelicht



WEC



Uitgelicht



WEC 5 m



Door Laurens Stade



Achter de schermen bij Peugeot: zo bereidt een team zich voor op de 24 uur van Le Mans





Waarom Ford WEC boven IMSA verkoos voor Hypercar-programma



Uitgelicht



WEC



Uitgelicht



WEC



Spa



6 m



Door Laurens Stade



Waarom Ford WEC boven IMSA verkoos voor Hypercar-programma

Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker

Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.

Er zijn twee opties:

Word abonnee

Schakel je adblocker uit

Word nu lid Al geabonneerd? Log hier in

Adblocker al uitgeschakeld?

Ververs de pagina

Beheer alerts

Abonneer