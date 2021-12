Kobayashi als coureur en teambaas aan de slag bij WEC-team Toyota

Kamui Kobayashi wordt in het FIA World Endurance Championship de teambaas van Toyota, dat dit jaar nog de wereldtitel pakte in de vernieuwde hypercar-klasse. De functie was vrijgekomen na het vertrek van Hiatake Murata, die in oktober een nieuwe rol binnen Toyota kreeg toebedeeld.

Kobayashi zal als teambaas direct boven technical director Pascal Vasselon en teammanager Rob Leupen komen te staan. Het is onduidelijk waarom Toyota ervoor kiest om de voormalig Formule 1-coureur van Toyota, Sauber en Caterham te promoveren tot teambaas. De Japanner blijft komend seizoen namelijk actief als één van de drie coureurs in de Toyota GR010 Hybrid met startnummer 7, terwijl hij ook nog met KCMG zal deelnemen aan de Japanse Super Formula. Mogelijk is de promotie een idee van Toyota CEO Akio Toyota, die van mening is dat de coureurs centraal moeten staan in de autosportactiviteiten van het Japanse merk. “Kobayashi zal de organisatie versterken en de op de coureurs gerichte aanpak in het WEC verbeteren, naast zijn verantwoordelijkheden op het gebied van coureur- en teammanagement”, valt te lezen in een verklaring van Toyota.

“Ik wil Toyota bedanken voor het getoonde vertrouwen in mij”, vertelt de 35-jarige Kobayashi zelf over zijn promotie. “Ik kijk ernaar uit om als coureur en teambaas te gaan vechten voor het wereldkampioenschap. Ik zal al mijn ervaring als coureur meenemen naar mijn nieuwe rol. Ik weet dat ik over een fantastisch team beschik dat mij zal ondersteunen in mijn missie.”

“We bereiden ons voor op een nieuw hypercar-tijdperk in het WEC. Veel fabrikanten zullen zich bij ons voegen in de strijd. Toyota Gazoo Racing evolueert, ter voorbereiding op deze nieuwe uitdaging. Deze nieuwe teamstructuur is een belangrijke stap om scherp te blijven en klaar te zijn voor het volgende gevecht.”

Hirakawa vervangt Nakajima in #8 Toyota

Naast de promotie van Kobayashi heeft Toyota ook bekendgemaakt dat Kazuki Nakajima vicevoorzitter wordt van Toyota Gazoo Racing Europe, de in Keulen gevestigde operatie die onder andere verantwoordelijk is voor het WEC-team van Toyota. Nakajima, een drievoudig 24 uur van Le Mans-winnaar, hing aan het einde van het afgelopen WEC-seizoen zijn helm aan de wilgen.

Het stoeltje van Nakajima binnen het WEC-team van Toyota wordt zoals verwacht overgenomen door Ryo Hirakawa. De 27-jarige Japanner, die in 2017 kampioen werd in de Super GT en vorig jaar tweede werd in de Super Formula, zal in de hypercar met startnummer 8 een team gaan vormen met Sébastien Buemi en Brendon Hartley. De bezetting van de bolide met startnummer 7 blijft ongewijzigd. Kobayashi zal daarin samen met teamgenoten Mike Conway en Jose Maria Lopez in 2022 de titel gaan verdedigen.