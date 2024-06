24 uur van Le Mans 2025 clasht met F1 en IndyCar

Zoals gebruikelijk onthulde de Automobile Club de l’Ouest de kalender voor het nieuwe seizoen op de vrijdag voorafgaand aan de 24 uur van Le Mans. Zoals verwacht zijn er geen ingrijpende veranderingen doorgevoerd. Het grootste vraagteken was de Italiaanse ronde: koos men voor een langer verblijf in Imola of keerde het circus terug naar Monza? Er is gekozen voor de eerste optie.

Het Autodromo Enzo e Dino Ferrari heeft als onderdeel van de deal beloofd om de infrastructuur in de paddock te verbeteren, waaronder de bouw van extra pitboxen. Dit moet afgerond zijn voordat het WEC in april 2025 naar Imola reist, aangezien het kampioenschap het aantal deelnemers wil uitbreiden naar veertig. Dit seizoen racete het WEC in Imola vanwege verbouwingswerkzaamheden in Monza, maar het kampioenschap keert vooralsnog niet terug naar de hogesnelheidstempel.

#60 Iron Lynx Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2: Claudio Schiavoni, Matteo Cressoni, Franck Perera Foto door: Emanuele Clivati | AG Photo

Het WEC-seizoen 2025 bestaat wederom uit acht evenementen, in dezelfde volgorde als dit jaar het geval is. Pierre Fillon, president van WEC-medeorganisator Automobile Club de l’Ouest, liet afgelopen maand al aan Motorsport.com weten dat er vanuit kostenoogpunt geen plannen zijn om uit te breiden. Het seizoen begint eind februari in Qatar, eerder dan dit jaar het geval was vanwege de eerdere start van de ramadan. Een week eerder vindt de Prologue plaats.

De 24 uur van Le Mans 2025 vindt plaats op 14 en 15 juni. De gebruikelijke testdag vindt op de zondag ervoor plaats. Opvallend is wel dat er nu een clash is met de Formule 1, want de Canadese Grand Prix staat dat weekend ook op de planning. Om het voor de coureurs nog ingewikkelder te maken, is dat weekend ook de IndyCar op World Wide Technology Raceway. De Nederlandse fans kunnen zich weer verheugen op de 6 uur van Spa-Francorchamps op 10 mei.

Volledige kalender FIA World Endurance Championship 2025