De afgelopen jaren gold Jota Sport als een van de topteams in de LMP2-klasse van het World Endurance Championship. De komst van de LMDh-bolides zorgt er echter voor dat het team een stapje omhoog maakt, waardoor het vanaf 2023 actief is in de hoogste klasse van het endurancekampioenschap. Het privéteam komt als klantenteam van Porsche uit met de gloednieuwe 963 en de livery waarmee de bolide dit jaar uitgerust wordt, is woensdag onthuld.

De Porsche 963 van Jota, dat Hertz eerder als hoofdsponsor aantrok, is niet te missen op het circuit dankzij de overwegend gouden kleur van de bolide. Die is op de auto aangebracht dankzij het Californische luxemerk Singer Group, dat zich aan het team heeft verbonden als partner. Daarnaast kondigde Jota nog een andere opvallende nieuwe partner aan, want de naam van American Football-legende Tom Brady staat op de achtervleugel van de auto. De Amerikaan is zevenvoudig winnaar van de Super Bowl, werd in die wedstrijd vijf keer uitgeroepen tot beste speler én werd drie keer uitgeroepen tot beste speler van de hele NFL-competitie. "Ik ben al een lange tijd fan van autosport", zegt Brady over zijn besluit om zich bij Jota Sport te voegen. "Brady en Hertz zijn geweldige merken die de waarden van teamwerk, vastberadenheid en soepel opereren belichamen. Dat maakt dit een perfecte samenwerking. We kijken uit naar de 24 uur van Le Mans!"

Het debuut van Jota Sport met de Porsche 963 laat nog even op zich wachten. Op 17 maart staat de 1000 mijl van Sebring ingetekend als opening van het WEC-seizoen, maar Jota komt dan nog niet uit in de Hypercar-klasse. Naar verwachting is het team ook nog niet van de partij bij de 6 uur van Portimao op 16 april, maar staat het debuut gepland voor de 6 uur van Spa-Francorchamps op 29 april. In de eerste twee races zet Jota wél een extra LMP2-auto in voor Will Stevens, Antonio Felix da Costa en Ye Yifei, die het rijderstrio gaan vormen in de Porsche LMDh-bolide.

