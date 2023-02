Jota Sport haalt belangrijke figuur binnen voor Hypercar-project

Jota Sport werd vorig jaar kampioen in de LMP2-klasse van het wereldkampioenschap en heeft grote ambities in de langeafstandsracerij. Het team sloeg de handen ineen met Porsche en krijgt de beschikking over de gloednieuwe 963 LMDh. Hertz werd gestrikt als hoofdsponsor van het team. Jota zet dit jaar een wagen in met Antonio Felix da Costa, Will Stevens en Yifei Ye. Gass wordt de nieuwe teambaas van het team nadat hij eind 2020 vertrok bij Audi.

“Hertz Team Jota is een nieuwe partij in de Hypercar-klasse van het WEC, maar dit team kan bouwen op jarenlange ervaring in de racerij en heeft een innovatieve kijk op het trekken van fans naar deze sport”, zegt Gass. “We hebben een sterke mix van jonge coureurs met potentie, maar ook veel ervaring in het technische team. Ik kijk uit naar het werken in dit team, we hopen voor overwinningen en het kampioenschap te vechten dit seizoen.”

Gass is een grote naam in de autosport. Hij werkte in de jaren 90 al voor Audi voor hij overstapte naar het Toyota Formule 1-team. Daar was hij een tijd lang hoofdengineer en keerde in 2011 terug als hoofd autosport bij Audi. Hij werkte daar met Wolfgang Ullrich aan het LMP1-programma en kreeg niet veel later de DTM-afdeling onder zijn hoede. Gass promoveerde eind 2016 na een jaar onder de vleugels van Ullrich als motorsportdirecteur van Audi. In die tijd had hij het fabrieksproject in de Formule E onder zijn hoede.

Na het vertrek uit de Formule E besloot Gass bij Audi te vertrekken. Het team trok naar de Dakar Rally en zou ook present zijn in de nieuwe LMDh-klasse. Dit ging echter niet door toen Audi de kans kreeg om in te stappen in de Formule 1, waar het in 2026 start als motorleverancier. Het LMDh-programma werd daardoor stopgezet.

Jota Sport laat de WEC-openingsrace van het seizoen in Sebring schieten en start voor het eerst op Spa-Francorchamps.